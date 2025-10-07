Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10

В Санкт-Петербурге в КСК «Арене» прошел крупный вечер бокса. В главном бою вечера россиянин Мурад Халидов (11-0, КО 6) нокаутировал своего соотечественника Сергея Кузьмина (19-3, КО 14) в седьмом раунде.

В соглавном событии вечера Ваге Саруханян (23-4-2, КО 4) единогласным решением судей победил Георгия Челохсаева (24-4-1, КО 16) и забрал титул чемпиона России в первом полусреднем весе. Чемпионский пояс победителю вручил заместитель генерального директор по развитию БЕТСИТИ Владимир Арутюнянц.

Другие результаты БЕТСИТИ IBA PRO 10:

— Харитон Агрба также одержал победу единогласным решением над Чарльзом Шинимой из Таиланда;

— Игорь Свиридченков техническим нокаутом во втором раунде победил Раттавута Тонгарама (Таиланд);

— Карина Тазабекова единогласным решением судей победила Лину Касвеку (Замбия);

— Тамерлан Оздоев выиграл у Джумы Кийо (Танзания) решением судей;

— Чеэрав Ашалаев победил Саджада Мехраби (Иран);

— Никита Кузьмин единогласным решением судей выиграл у Некруза Салимова (Таджикистан);

— Александр Зырянов техническим нокаутом в четвертом раунде победил Хикматилло Улмасова (Узбекистан);

— Баходир Джалолов (Узбекистан) единогласным решением судей победил Виталия Кудухова (Россия);

— В выставочном бою Андрей «Ушу Мастер» Ефимов нокаутировал Камариддина «Камил Карате» Хасанова.