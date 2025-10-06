«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя

В воскресенье, 5 октября, состоялся третий тур импровизированного турнира в рамках РПЛ, который проводится среди партнеров букмекера — «Балтики», «Динамо» Мх и «Сочи».

После победы над «Динамо» (2:0) «Балтика» набрала шесть очков. Лучшим игроком матча стал Максим Петров, который получил награду в специальном худи БЕТСИТИ Кубка Морского боя. К матчу клубы сделали совместный ролик, который можно посмотреть здесь .

Максим Петров

В случае ничьей в следующем матче между «Сочи» и «Динамо» балтийцы за два тура до конца станут победителями турнира и получат уникальный кубок. Игра между сочинцами и махачкалинцами пройдет в конце ноября.

Напомним, что айдентика турнира вдохновлена легендарной настольной игрой «Морской бой», популярной у многих поколений.