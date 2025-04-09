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18 апреля 13:20ГлавнаяНовости

FONBET привез самого сильного человека мира в Красноярск

FONBET привез звезду телесериала «Игра Престолов» в Красноярск
Валентин Васильев

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, сыгравший гиганта Григора Гору Клигана в телесериале «Игра Престолов», приехал в Красноярск для участия в Siberian Power Show. Генеральным спонсором фестиваля выступит БК FONBET.

Спортсмен прибыл в Красноярск утром 18 апреля. В аэропорту гостя встречали девушки в национальных костюмах с хлебом и солью. Бьорнссону также вручили  в подарок хоккейную джерси с автографом Александра Овечкина амбассадора БК FONBET.

Хафтор Бьернссон прославился не только по роли Григора Клигана в «Игре Престолов», но и многочисленными победами на соревнованиях за звание «Самого сильного человека планеты». В Красноярск Бьернссон приехал с целью побить собственный мировой рекорд в становой тяге, который составляет 501 кг.

«Мы рады поприветствовать всех спортсменов на фестивале силового экстрима Siberian Power Show. Особенно приятно видеть среди участников иностранных атлетов высочайшего класса — во многом это стало возможным благодаря работе с нашими партнерами. Также хотелось бы отметить коллег из FONBET, благодаря которым в Красноярск прилетел Хафтор Бьернсон. Я уверен, что в нынешнем году фестиваль станет одним из наиболее значимых событий в мире силовых видов спорта. Желаю всем спортсменам и зрителям насладиться представлением и получить максимум положительных эмоций от в шоу», — рассказал Денис Киюцин, создатель и организатор  Siberian Power Show.

Siberian Power Show это крупнейшее мероприятие в Сибири, которое собирает не только профессиональных спортсменов, но и любителей, готовых проявить себя в силовом экстриме, бодибилдинге, пауэрлифтинге и других силовых видах спорта. Помимо Бьернссона участие в фестивале примут и другие звезды российского и международного силового экстрима. Среди них Джуллиос Мэддок, Матэуш Килишковский, Михаил Шивляков, Валерий Савин и другие.

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