Клиенты PARI уверены в победе NAVI над FaZe в матче отборочного этапа BLAST Open Fall 2025 по CS2

На кону путевки в Лондон
Валентин Васильев

29 августа на отборочном этапе BLAST Open Fall 2025 по Counter-Strike 2 пройдут матчи группы А. Центральным поединком станет противостояние Natus Vincere и FaZe Clan. Серия в формате best-of-3 начнется в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, NAVI будут фаворитами противостояния. Поставить на победу состава Aleksib можно с котировкой 1.57. В предыдущем матче NAVI обыграли Fnatic со счетом 2:0. На аналогичный счет в грядущем поединке аналитики дают котировку 2.70. В текущем сезоне NAVI дважды встречалась с FaZe и победила в обоих случаях. Ставка на Natus Vincere с форой по раундам (-4.5) доступна за 1.93, а с форой (-7.5) — за 2.54

FaZe выступает на этом турнире в обновленном составе — вместо опытного EliGE играет молодой jcobbb. В первом матче состав karrigan переиграл ECSTATIC со счетом 2:1. На победу FaZe в грядущем поединке аналитики дают котировку 2.41. Коэффициент на состав karrigan с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.40. Ставка на тотал карт больше 2.5 доступна за 1.87. Обратный исход можно взять за 1.83

В снайперской дуэли по фрагам между w0nderful и broky аналитики на стороне игрока NAVI. На w0nderful можно поставить с котировкой 1.60. Коэффициент на победу в дуэли снайпера FaZe составляет 2.20

Клиенты PARI не сомневаются в успехе NAVI. На победу состава Aleksib приходится 95% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех FaZe — 5%.

Самая крупная ставка на матч — 157 500 рублей. Один из клиентов PARI поставил на NAVI с форой по раундам (-4.5) с коэффициентом 1.93

Отборочный этап на BLAST Open Fall 2025 проходит с 27 августа по 1 сентября онлайн. Шесть лучших коллективов этой стадии пройдут на LAN-финал в Лондоне, который стартует 5 сентября. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

