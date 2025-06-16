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18 июня 11:48ГлавнаяНовости

PARI: Vitality останется главным фаворитом BLAST.tv Austin Major по CS2 перед стартом плей-офф

Главным конкурентом Vitality, по оценкам аналитиков, станет Team Spirit
Руслан Ипполитов

19 июня стартует плей-офф BLAST.tv Austin Major — главного турнира по Counter-Strike 2 первой половины года. Перед началом заключительного этапа букмекерская компания PARI обновила линию на победителя чемпионата.

Главным фаворитом, по оценкам аналитиков, остаётся Team Vitality. Французский клуб сенсационно начал мейджор с поражения от Legacy, которое прервало четырёхмесячный винстрик коллектива. После этого Vitality без особых проблем одолела Nemiga, 3DMAX и Virtus.pro. Вероятность того, что состав ZywOo завоюет трофей, оценивается котировкой 1.93. На выход команды в финал аналитики дают коэффициент 1.67.

Главным конкурентом Vitality, по оценкам аналитиков, станет Team Spirit. Ростер donk завершил групповую стадию со счетом 3:0, обыграв paiN, Lynn Vision и Natus Vincere. Однако с Vitality команда из СНГ может встретиться не в финале, а в полуфинале, так как оказалась в одной части сетки. Поставить на триумф Spirit можно с котировкой 4.20. Выход коллектива donk в финал доступен за 3.30

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Замыкает тройку основных фаворитов FaZe Clan, которая оказалась в другой части сетки. Коллектив s1mple завершил предыдущий этап со статистикой 3:1, победив сразу двух будущих участников плей-офф — MOUZ и The Mongolz. Сам s1mple входит сейчас в пятёрку лучших игроков мейджора по индивидуальной статистике. На чемпионство FaZe аналитики дают коэффициент 7.30, а на проход команды в финал — 2.20.

Клиенты PARI также считают Vitality главным претендентом на трофей. На чемпионство французского клуба приходится более 71% от общего оборота пари в линии на победителя мейджора, еще 21% — на триумф Spirit и около 4% — на FaZe. Именно на чемпионство Vitality сделана и самая крупная ставка в этой линии — 200 000 рублей с коэффициентом 1.93.

Следом расположилась The Mongolz. Коллектив завершил групповую стадию со статистикой 3:2, обыграв в последнем матче G2, где на решающей карте было сыграно сразу пять серий овертаймов. Ставка на чемпионство The Mongolz доступна за 12.00, а на выход команды в финал — за 2.85.

MOUZ также прошла в плей-офф только в пятом раунде. Коллектив начал мейджор с двух поражений, но после этого одолел Team Liquid, Aurora и Legacy, причём все три матча завершились со счетом 2:1. Вероятность того, что вторая команда мирового рейтинга завоюет свой первый мейджор в истории, оценивается котировкой 15.00. Коэффициент на проход MOUZ в финал составляет 9.00.

Natus Vincere занимают только шестое место в списке претендентов на трофей. За последние полгода коллектив опустился на седьмое место в мировом рейтинге. На этом мейджоре ростер Aleksib обыграл Nemiga, 3DMAX и G2, но уступил Team Spirit. При этом в плей-офф NAVI оказались в одной части сетки с Team Vitality и Spirit. Ставка на чемпионство состава Aleksib доступна за 28.00, а на выход коллектива в финал — за 18.00.

Замыкают список претендентов на трофей две бразильские команды — FURIA и paiN. Они встретятся друг с другом в четвертьфинале мейджора. Предыдущий этап FURIA завершила со статистикой 3:0, а paiN — 3:2. Коэффициент на триумф FURIA составляет 30.00, а на выход коллектива в финал — 5.80. Аналогичные исходы для paiN оцениваются котировками 70.00 и 12.00 соответственно.

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. Матчи плей-офф будут сыграны на арене Moody Center.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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