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20 июня 17:40ГлавнаяНовости

PARI: FaZe с s1mple победят The Mongolz в четвертьфинале BLAST.tv Austin Major по CS2

Самая крупная ставка — 100 000 рублей
Руслан Ипполитов

В ночь на 21 июня на BLAST.tv Austin Major по Counter-Strike 2 определится последний полуфиналист. В заключительном четвертьфинальном матче сойдутся FaZe Clan и The Mongolz. Серия в формате best-of-3 стартует в 01:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, у FaZe будет небольшое преимущество в этом матче. Поставить на победу состава s1mple можно с котировкой 1.77. FaZe уже встречалась с The Mongolz в групповой стадии — тогда коллектив s1mple победил со счётом 2:0. На аналогичный счёт в пользу FaZe в четвертьфинале аналитики дают котировку 3.20. Ставка на FaZe с учетом форы по фрагам (-3.5) доступна за 2.04, а с форой (-5.5) — за 2.30

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The Mongolz в групповой стадии уступила не только FaZe, но и FURIA. При этом монгольский коллектив смог одолеть Lynn Vision, Team Liquid и G2. Вероятность того, что The Mongolz возьмёт реванш у FaZe, оценивается котировкой 2.05. Коэффициент на монгольский клуб с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Взять индивидуальный тотал The Mongolz по раундам больше 26.5 можно за 2.12.  

S1mple, присоединившийся к FaZe незадолго до мейджора, набрал форму по ходу чемпионата и перед стартом плей-офф вошёл в топ-5 лучших игроков ивента по индивидуальной статистике. Поставить на победу s1mple в снайперской дуэли против Senzu можно с котировкой 1.57. Коэффициент на монгольского снайпера в этом противостоянии составляет 2.25. Ставка на индивидуальный тотал фрагов s1mple больше 41.5 идёт за коэффициент 1.87

Клиенты PARI уверены в успехе состава s1mple. На победу FaZe в четвертьфинале приходится 89% от общего объема ставок на исход матча.

Самая крупная ставка на этот матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI взял победу FaZe за 1.78.

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. FaZe входит в тройку основных претендентов на трофей. Поставить на чемпионство s1mple и компании можно с котировкой 7.30. Шансы The Mongolz стать триумфаторами мейджора оцениваются коэффициентом 13.00.

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