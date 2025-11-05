Клиент PARI поставил 130 000 рублей на «Барселону» в матче с «Брюгге»

5 ноября «Барселона» сыграет с «Брюгге» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Барселону» с коэффициентом 1.53, что соответствует 63% вероятности. Поставить на победу «Брюгге» можно за 5.10, а на ничью — за 4.90. Вероятности этих исходов составляют примерно 17% и 20%.

Практически все клиенты PARI ставят на победу гостей. Более 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Барселоны». Один из клиентов поставил 130 000 рублей на успех сине-гранатовых в составе экспресса из шести футбольных матчей с общим коэффициентом 9.16. В случае успеха выигрыш клиента составит 1 190 800 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум четыре гола. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 3.5 — с коэффициентом 2.00. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.42. Если же забьет только «Барселона», сыграет ставка за 3.45.

«Брюгге» пока не смог добиться особых успехов на общем этапе, победив лишь «Монако» (4:1). При этом бельгийцы уступили «Аталанте» (1:2) и «Баварии» (0:4). Сейчас команда занимает 24-е место в турнирной таблице. Тем не менее букмекеры считают, что «Брюгге» имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Если черно-синие завершат общий этап на 9-24 месте, сыграет ставка за 1.60.

«Барселона» же пока уступила только «ПСЖ» (1:2), но зато отметилась победами над «Ньюкаслом» (2:1) и «Олимпиакосом» (6:1). Сейчас каталонцы занимают 12-е место в турнирной таблице. PARI предлагает коэффициент 3.80 на то, что сине-гранатовые завершат общий этап в топ-3. При этом «Барса» входит в топ-5 фаворитов турнира с коэффициентом 8.00.