Мирослав Ромащенко рассказал, какая была установка у Артема Дзюбы в матче с Испанией на ЧМ-2018

Самое интересное из подкаста Cappuccino&Catenaccio
Валентин Васильев

Главный тренер «Урала» стал гостем подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Специалист вспомнил главный матч для сборной России на домашнем чемпионате мира. Тогда Ромащенко входил в тренерский штаб Станислава Черчесова.

— Я помню, мы говорили с нашими нападающими. В частности, тогда за него отвечал Артём Дзюба. Где [была установка]: «Не отходи от Бускетса». Это тот человек, через которого всё идёт в сборной Испании, абсолютно всё: развитие, смена направления, вертикализация, создание треугольников, включение диагональных крайних защитников, и тд и тп. Я помню этот момент, Бускетс мне надолго в память врезался в связи с этим.

– И как Дзюба против Бускетса?

– Прекрасно. Прекрасно спал дня два, наверное. 

– А это показатель?

– Ну он прям не отходил от него. И при этом в тех многогранных атаках, которые у нас случались в том матче, Артём всё равно пытался делать свою работу впереди.

– Казалось, что на атаку его не хватило.

– Да, но то что он при игре в обороне отдал себя полностью – это 100%. И я даже помню момент, когда вышел вместо него Федя Смолов, где он сразу побежал не на позицию центрфорварда, а прям моментально к Бускетсу. 

– Ровно с тем же заданием?

– Ровно с тем же заданием. 

***

Также он рассказал, что защитник команды Сергей Игнашевич, который сейчас является ведущим подкаста Cappuccino&Catenaccio, а также амбассадором БЕТСИТИ, входил в совет, который обсуждал тактику на матчи.

– Вам кажется, по содержанию Испания всё-таки заслужила победу?

– Она была ближе, безусловно, к победе, но везет тому, кто везёт. Во-первых, ребята заслужили своим отношением к этому матчу, чтобы фортуна была на их стороне. Плюс колоссальная поддержка болельщиков, которую они ощущали. Это тоже не могло не сказаться. 

Я же помню этот рикошет, который привёл к голу забитому. Посмотрите внимательно на повторах реакцию партнёров. Это дорогого стоит. Потому что ни у одного не дрогнул мускул. Никто не сдался. Все всё равно верили в то, что это возможно. 

Вся подготовка к матчам была в живом процессе общения с игроками. Периодически – со всеми, отрабатывая командную тактику. Но в большинстве своем это опытные игроки, в лице Сергея (Игнашевича),  советовались с ними. 

– А правда, что Игнашевич входил в совет, который обсуждал тактику? 

– Обсуждал, входил. Это был тот человек, который стал проводником. Невозможно не пользоваться колоссальнейшим опытом, харизмой, уверенностью. Вы посмотрите, как рядом с ним сыграл Кутепов. Просто присутствие Игнашевича дало то, что мы получили такого центрального защитника.

Выпуска подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть здесь.

Ранее по теме:«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

Новое