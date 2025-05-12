PARI: «Каролина» — фаворит пятого матча серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном»

В ночь с 15 на 16 мая в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Игра начнется в 02:00 по московскому времени. Пока счет в серии 3-1 в пользу «ураганов». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы гостей выше. На победу «Каролины» в основное время можно поставить за 2.00. Это примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех «Вашингтона» по итогам трех периодов составляет 3.30 (около 30%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 22%).

Котировки на победу «ураганов» с учетом овертайма составляют 1.57. На итоговый успех хозяев льда можно сделать ставку с коэффициентом 2.40.

Мнения клиентов PARI относительно исхода основного времени матча разделились. Примерно 50% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на успех «Вашингтона». Около 43% сделано на гостей, еще приблизительно 7% — на ничью. А вот на рынке итоговой победы в матче соотношение 78% на 22% в пользу «Кэпиталз».

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдет «Каролина», предлагают коэффициент 1.05, а шансы столичного клуба оценили в 9.50. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 4.90.

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.97. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.83.

В отдельной линии клиентам PARI предлагают угадать тотал голов Александра Овечкина в серии. На ТБ 1.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 1.90, а на то, что россиянин так и останется с одним голом, предлагают котировку 1.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 44.85 и включил в него пари на победу «Вашингтона» в матче с учетом овертайма. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.35. В случае исхода чистый выигрыш составит 5 262 000 рублей.

В Вашингтоне команды обменялись победами — сначала выиграла «Каролина» (2:1 ОТ), затем «столичные» (3:1). В Роли «ураганы» были сильнее оба раза (4:0, 5:2). Сделать ставку на то, что подопечные Роба Бриндамора станут чемпионами в этом сезоне, можно за 4.10, а на выход «Харрикейнз» в финал предлагают котировку 2.10.

Шансы Овечкина и компании выиграть Кубок Стэнли оценили коэффициентом 55.00, а пари на выход «Вашингтона» в финал доступно за 29.00.