Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Губанова и Хендрикс упали

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который принимает английский Шеффилд, в борьбу вступили женщины. Подводим итоги короткой программы одиночниц и рассказываем о результатах бывших россиянок.

Первой из очевидных фавориток выступала бельгийка Луна Хендрикс. Она пропустила большую часть прошлого сезона, в том числе чемпионат Европы, из-за проблем со здоровьем, поэтому просела в рейтинге.

Нынешний сезон тоже складывается для опытной спортсменки непросто, что подтвердилось в Шеффилде. Хендрикс упала на первом прыжковом элементе – тройном флипе. Двойной аксель выполнила чисто. На каскаде из тройных лутца и тулупа допустила неясное ребро и недокруты. Уже привычно Хендрикс получила лучшую оценку за компоненты среди европейских фигуристок, что позволило ей замкнуть топ-5 после короткой программы.

Безусловно, бельгийка остается в борьбе не только за место на пьедестале, но и за золото. Пока в её активе по одной медали каждого достоинства с чемпионатов Европы.

Луна Хендрикс. Фото: ISU

Лидером же стала Нина Петрыкина. Эстонка, в прошлом году сенсационно выигравшая чемпионат Европы, продолжает доказывать, что по праву вошла в элиту. Только ей в короткой программе удалось набрать более 70 баллов. Попутно фигуристка установила личный рекорд (70,61).

Петрыкина чисто выполнила двойной аксель, каскад из тройных лутца и тулупа. На тройном флипе у нее зафиксировали неясное ребро. Именно эстонка заработала лучшую оценку за технику.

А вот серебряная медалистка двух последних чемпионатов Европы Анастасия Губанова выступила неудачно. Бывшая россиянка, представляющая Грузию, допустила недокрут и падение на тройном лутцу. По недокруту в четверть зафиксировали на обоих прыжках в каскаде из тройных флипа и тулупа. Чисто ученица российского тренера Евгения Рукавицына выполнила только двойной аксель.

В итоге чемпионка Европы 2023 г. набрала 56,17 балла и не попала в промежуточный топ-10. Она занимает 11-е место и выступит в предпоследней разминке в произвольной программе, сохраняя теоретические шансы на медаль.

Анастасия Губанова. Источник: ISU

Помимо Петрыкиной, в топ-3 попали бельгийка Нина Пиндзарроне и итальянка Анна Пеццетта. Они идут в плотной борьбе с той же Хендрикс и еще одной итальянкой Ларой Наки Гутманн. Бывших россиянок в числе явных претенденток на медали после неудачи Губановой нет. Полька Екатерина Куракова занимает восьмое место (58,08), киприотка Стефания Яковлева – 12-е (56,16), израильтянка Мария Сенюк – 20-е (52,40).

Всего в произвольную программу квалифицировались обладательницы 24 лучших результатов. Таким образом, выступление на чемпионате Европы завершили еще несколько бывших россиянок: сербка Антонина Дубинина стала 27-й (49,56), молдаванка Анастасия Грачева – 33-й (45,59).

Топ-6 в женском одиночном катании после короткой программы: