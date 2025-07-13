Челси - ПСЖ, 13 июля: где смотреть финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

В воскресенье, 13 июля, завершится 21-й и первый по новому формату розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу. В решающем матче встретятся действующие обладатели еврокубков - победитель Лиги конференций «Челси» и обладатель кубка Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

Игра пройдет на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Первый свисток арбитра из Австралии Алирезы Фагани прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На пути к финалу обе команды потерпели по одному поражению. Интересно, что и те, и другие уступили во втором туре групповой стадии, причем бразильцам: «Челси» - «Фламенго» (1:3), ПСЖ - «Ботафого» (0:1).

В последний раз на официальном уровне команды соперничали еще в 2016 году в Лиге чемпионов. Тогда оба матча остались за французским клубом, который выиграл 2:1 дома и в гостях.

Аналитики и сегодня отдают предпочтение французскому топу. БК PARI принимает ставки на победу ПСЖ с коэффициентом 1.71. На англичан котировка значительно выше - 5.10. Ничья в основное время идет за 4.10.

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