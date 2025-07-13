Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 июля 8:39ГлавнаяНовости

Челси - ПСЖ, 13 июля: где смотреть финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

Действующий чемпион Европы заберет пятый трофей за сезон?
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

В воскресенье, 13 июля, завершится 21-й и первый по новому формату розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу. В решающем матче встретятся действующие обладатели еврокубков - победитель Лиги конференций «Челси» и обладатель кубка Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

Игра пройдет на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Первый свисток арбитра из Австралии Алирезы Фагани прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

На пути к финалу обе команды потерпели по одному поражению. Интересно, что и те, и другие уступили во втором туре групповой стадии, причем бразильцам: «Челси» - «Фламенго» (1:3), ПСЖ - «Ботафого» (0:1).

В последний раз на официальном уровне команды соперничали еще в 2016 году в Лиге чемпионов. Тогда оба матча остались за французским клубом, который выиграл 2:1 дома и в гостях.

Аналитики и сегодня отдают предпочтение французскому топу. БК PARI принимает ставки на победу ПСЖ с коэффициентом 1.71. На англичан котировка значительно выше - 5.10. Ничья в основное время идет за 4.10.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЧЕЛСИ» - ПСЖ

В прямом эфире финал КЧМ в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стоимость подписки на первый месяц составляет 199 рублей. Графические онлайн-трансляции доступны на сайтах легальных букмекерских компаний.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Аналитика
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
Новости
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Новости
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости

Новое

Читать все новости