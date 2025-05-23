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23 мая 16:59ГлавнаяНовости

Букмекеры сняли с линии матч Первой лиги Черноморец - Сочи

Все старания новороссийских футболистов в сезоне могут оказаться напрасными
Валентин Васильев

Букмекерские конторы PARI, FONBET и некоторые другие за сутки до заключительного тура Первой лиги перестали принимать ставки на ключевой матч игрового дня «Черноморец» (Новороссийск) - «Сочи». 

Еще в четверг поставить на победу команды Олега Василенко можно было по коэффициенту 2.88. Успех хозяев котировался в среднем за 2.50, тогда как ничья шла за 3.00. Однако в пятницу многие букмекеры сняли встречу южан с линии.

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Линия PARI на 34-й тур Первой лиги по состоянию на 20:00 23 мая

После 33 туров новороссийский клуб обеспечил себе как минимум участие в стыковых матчах по спортивному принципу и еще сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Однако комиссия по лицензированию РФС до сих пор не выдала «Черноморцу» лицензию для участия в высшем дивизионе. 

В свою очередь сочинцы за тур до финиша занимают четвертое место, всего на одно очко опережая «Урал».  

Все игры последнего тура Первой лиги начнутся в 13:00 по московскому времени. 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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