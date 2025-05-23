Букмекеры сняли с линии матч Первой лиги Черноморец - Сочи

Букмекерские конторы PARI, FONBET и некоторые другие за сутки до заключительного тура Первой лиги перестали принимать ставки на ключевой матч игрового дня «Черноморец» (Новороссийск) - «Сочи».

Еще в четверг поставить на победу команды Олега Василенко можно было по коэффициенту 2.88. Успех хозяев котировался в среднем за 2.50, тогда как ничья шла за 3.00. Однако в пятницу многие букмекеры сняли встречу южан с линии.

Линия PARI на 34-й тур Первой лиги по состоянию на 20:00 23 мая

После 33 туров новороссийский клуб обеспечил себе как минимум участие в стыковых матчах по спортивному принципу и еще сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Однако комиссия по лицензированию РФС до сих пор не выдала «Черноморцу» лицензию для участия в высшем дивизионе.

В свою очередь сочинцы за тур до финиша занимают четвертое место, всего на одно очко опережая «Урал».

Все игры последнего тура Первой лиги начнутся в 13:00 по московскому времени.