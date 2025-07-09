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9 июля 13:34ГлавнаяНовости

«Пари и побеждай» и Satanic в первом матче на EWC собрали 90 000 рублей на помощь детям с ПОДА

Деньги пойдут на покупку компьютеров для ребят с инвалидностью и их обучение киберспорту
Руслан Ипполитов

Проект «Фарм добра», запущенный благотворительным фондом «Пари и побеждай» и игроком состава PARIVISION Аланом Satanic Галлямовым, принес первые результаты. В стартовый день чемпионата Esports World Cup по Dota 2 17-летний киберспортсмен благодаря своей игре пополнил копилку проекта на 90 875 рублей. 

Этого результата Алан достиг в первом же матче на турнире против Heroic, где его команда выиграла со счетом 2:0. А сам Satanic стал одним из лучших игроков в первом круге группового этапа по показателю заработанного золота (GPM). 

В рамках проекта каждая золотая монета, которую Satanic заработает в игре, трансформируется в рубль, поступающий в копилку акции.

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Деньги пойдут на покупку компьютеров для ребят с инвалидностью и их обучение киберспорту. Чтобы получить помощь, потребуется подать заявку через сайт. Из всех участников выберут тех, кто получит игровые компьютеры и пройдет бесплатный образовательный онлайн-кемп по Dota 2 от известных игроков и стримеров. Узнать все подробности можно на сайте проекта.

В рамках кемпа участники смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу киберспорта и почувствовать себя в роли любимых игроков. Они увидят, как изнутри устроена индустрия киберспорта и стриминга, а также смогут сделать первые шаги в этом направлении. Участвовать могут все, даже те, кто еще не играл и не имеет достаточного опыта. 

Акция «Фарм добра» будет проходить на протяжении всего Esports World Cup по Dota 2 — до 19 июля. Вновь пополнить копилку проекта «Фарм добра» Алан сможет уже 9 июля в матче против Team Liquid.

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