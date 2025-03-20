Клиенты PARI: Франция пройдет Хорватию в четвертьфинале Лиги наций

20 марта сборные Хорватии и Франции проведут первый четвертьфинальный матч Лиги наций. Встреча пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что сборная Франции имеет больше шансов на успех. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.10, что соответствует 47% вероятности. Заключить пари на успех Хорватии можно за 3.85, ничью можно взять за 3.35. Вероятности этих исходов составляют примерно 25% и 28%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 97% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «трехцветных». Один из игроков поставил 200 036 рублей на победу французов в составе экспресса из двух футбольных матчей. Вторая ставка пришлась на победу Испании в игре с Нидерландами. Суммарный коэффициент купона составил 4.83 — в случае успеха выплата игроку составит 966 173 рублей.

Аналитики сомневаются, что соперники покажут высокую результативность в первом матче. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.00, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.82. Тем не менее букмекеры ожидают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.78. Если забьет только Франция, сыграет ставка за 3.70.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счётом 1:1. Поставить на этот исход можно за 6.50. Среди футболистов букмекеры больше всего ждут голов от французских форвардов Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Если они забьют, сыграют пари за 2.40 и 2.85 соответственно.

Сборная Хорватии сумела победить только в одном из десяти матчей против Франции — речь о последней встрече команд, которая прошла на групповом этапе Лиги наций в 2022 году. Тогда победу «шашечным» принес Лука Модрич, который реализовал пенальти. PARI предлагает коэффициент 7.50 на то, что он сможет забить Франции этим вечером.

Впрочем, даже если Модрич и компания покажут свою лучшую игру, букмекеры сомневаются, что им удастся пройти в полуфинал. Ставки на проход хорватов принимаются по коэффициенту 3.75, а их победа в Лиге наций котируется за 17.00. Для сравнения, аналогичные ставки на сборную Франции принимаются за 1.28 и 5.00 соответственно. Также и клиенты PARI практически уверены в том, что в полуфинал выйдут французы. Соотношение на проход той или иной команды в следующий раунд во всем объеме пари — 99% на 1% в пользу Франции.