Клиент PARI поставил 1 320 000 рублей на ничью в матче «Балтики» с ЦСКА в Кубке России

В этом турнире калининградцы пока без очков
Валентин Васильев

27 августа состоится матч в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и ЦСКА. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают москвичам. Коэффициент на победу команды Фабио Челестини в основное время — 2.60, что составляет 38% вероятности. Триумф балтийцев по итогам двух таймов котируется за 2.85 или 34%. Поставить на равный счет в основное время можно за 3.45 — 28%. Итоговая победа ЦСКА с учетом послематчевой серии пенальти котируется за 1.85 (52%). Коэффициент на победу «Балтики» — 1.97 (48%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу «армейцев» в основное время матча приходится около 52% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 8% сделано в пользу калининградцев, еще приблизительно 41% — на ничью. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 99% на 1% в пользу красно-синих.

«Балтика» и ЦСКА в последний раз встречались друг с другом в апреле 2024 года, и тогда сильнее оказался клуб из Калининграда — 3:1. Аналитики PARI считают, что будущее противостояние этих команд получится менее результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 2.20. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.70.

При этом аналитики PARI считают, что сценарий предыдущей игры может не повториться, и не все команды отметятся голом в основное время. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Обратный вариант также котируется за 1.90. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 7.50. 

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1.93. При этом если «Балтика» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 8.50. А коэффициент на то, что ЦСКА будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 10.50. 

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 320 000 рублей на ничью в основное время по котировке 3.45.

ЦСКА набрал в текущем сезоне РПЛ 14 очков и занимает второе место. При этом в Кубке «армейцы» одержали победу над «Локомотивом», но проиграли «Акрону» в серии пенальти. «Балтика» идет в чемпионате России на четвертом месте с 12-ю очками. В Кубке калининградцы проиграли и «Акрону», и «Локомотиву».  

ЦСКА — фаворит в Группе D. Если красно-синие займут первое место в своем квартете, сыграет ставка за 2.45. Победа в группе «Балтики» котируется за 28.00. Для сравнения, шансы «Локомотива» котируются за 2.54, а «Акрона» за — 3.90.

