12 марта в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА примет «Динамо». Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры в Москве букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА можно сделать ставку по коэффициенту 2.23, что соответствует примерно 44% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.15 (около 31%). Котировки на триумф «Динамо» составляют 3.85 (приблизительно 25%).

Вместе с тем явного фаворита двухматчевого противостояния нет, так как шансы соперников пройти дальше идентичны. Спрогнозировать итоговый успех бело-голубых или «армейцев» по сумме двух встреч можно по одинаковому коэффициенту 1.90.

Распределение объема пари на ключевых рынках выглядит по-разному. В общем объеме ставок на исход сегодняшней встречи в основное время 57% приходится на победу «Динамо», 40% — на триумф «армейцев», 3% сделано на ничью. Однако на рынке пари на проход той или иной команды в следующую стадию Кубка наблюдается соотношение 87% на 13% в пользу ЦСКА.

Эксперты не ждут от команд Марко Николича и Марцела Лички результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих максимум два мяча. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.75. Противоположный вариант (три гола и более) доступен за 2.10. Котировки на обмен голами составляют 1.85. Если хотя бы одна из команд не пропустит, сыграет ставка за 1.95.

Наиболее вероятные варианты в линии на точный счет — ничья 1:1 за 6.00. Спрогнозировать нулевую ничью можно за 6.50. Котировки на победу ЦСКА 1:0 составляют 7.50. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться форварды ЦСКА Тамерлан Мусаев (2.50), Сауль Гуарирапа (3.00) и Секу Койта (3.50).

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 1 000 000 рублей на ЦСКА с форой (0) по коэффициенту 2.00.

За десять последних личных встреч во всех турнирах ЦСКА удалось обыграть «Динамо» лишь трижды, в том числе — по ходу сезона 2024/25 (2:1 в матче чемпионата России). На счету «Динамо» на этом отрезке пять побед. Еще две игры завершились вничью.

ЦСКА выигрывал Кубок России восемь раз, в последний — в 2023-м. «Динамо» же в новейшей истории выигрывало престижный трофей лишь один раз — в 1995 году. Победитель нынешнего противостояния сыграет в финале Пути РПЛ с лучшей командой из пары «Ростов» — «Зенит», а проигравший вылетит в Путь регионов. Суперфинал между победителями верхней и нижней сеток плей-офф состоится 1 июня.