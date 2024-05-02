Ведомости
ЦСКА - Краснодар, 31 августа: прямая трансляция матча РПЛ, где смотреть игру бесплатно

Армейцы могут сместить чемпиона с первого места
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

В последний день лета состоится центральный матч седьмого тура российской футбольной Премьер-лиги. В Москве ЦСКА примет чемпиона страны - «Краснодар». 

Матч состоится на «ВЭБ Арене». Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда. В этом сезоне 32-летний рефери один раз пересекался с армейцами - под его свист красно-синие обыграли «Локомотив» в Кубке (2:1). Игры краснодарцев Шафеев во второй половине лета не обслуживал.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА  - «КРАСНОДАР»

Встреча в Москве будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также её покажут кабельный «Матч Премьер» и ресурс Okko. В сети игру покажет Winline.

Эксперты БК PARI установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени. Вероятность успеха ЦСКА аналитики оценили котировкой 2.55. Победа чемпиона идет в линии букмекера за 3.10, а ничья - за 3.30.

Перед очной встречей лидеров сезона разделяет одно очко. В случае победы ЦСКА выйдет на первое место.

