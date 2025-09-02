ЦСКА - Краснодар, 31 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Центральное событие последнего летнего тура российской Премьер-лиги угадывается безошибочно. Разумеется, это встреча на 3-й Песчаной улице столицы. ЦСКА с «Краснодаром» в очной встрече выяснят, кто из них более заслуживает лидерства в чемпионате страны здесь и сейчас. Изучаем предложения ведущих букмекеров РФ на главный матч седьмого тура РПЛ.
Турнир: чемпионат России, 7-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: главный — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|15
|11
|13
|47-35
|«Краснодар»
|13
|11
|15
|35-47
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
Кубок России
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
Кубок России
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|10.02.2025
|ЦСКА
1:2
«Краснодар»
Зимний кубок РПЛ
|18.09.2024
|ЦСКА
2:0
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2024
|«Краснодар»
2:1
ЦСКА
Кубок России
К очной встрече команды пришли лидерами РПЛ. ЦСКА всего на одно очко отстает от «Краснодара».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
«Краснодар» - особенный соперник для Фабио Челестини. Игрой против «быков» швейцарский тренер официально начал свое российское приключение - и сразу же завоевал трофей! Точный удар Дивеева в Казани принес армейцам Суперкубок России. Спустя ровно 50 дней команды сразятся за лидерство в чемпионате страны.
Южане, как и год назад, достаточно натужно стартовали в чемпионате, но после шестого тура вернулись на подобающее им место в таблице. Но при этом они уже проигрывали в РПЛ, а москвичи - еще нет. ЦСКА, «Локомотив» и «Балтика» сохранили к седьмому туру ноль в графе поражений.
В матчах этих команд редко бывает много голов. Из 10 предыдущих официальных встреч ЦСКА и «Краснодар» девять содержали в себе не более двух забитых мячей! Если команды и в этот уикенд останутся верны себе и разыграют очередной «низовой» матч, «Бетсити» умножит номинал соответствующего пари на 1.84. Атаки у клубов хороши, но не будем забывать, кто защищает их ворота. В одних - легенда, в других - лучший голкипер РПЛ прошлого сезона.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Прямой эфир из Москвы будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте беттингового партнера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Вильягра (травма)
«Краснодар»: Кобнан, Оласа (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Краснодар»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|3. Тормена
|Защитник
|Полузащитник
|27. Мойзес
|20. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Матеус
|11. Батчи
|Нападающий
|Полузащитник
|17. Глебов
|7. Са
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
В этом сезоне на домашний матч ЦСКА еще не давали настолько высокий коэффициент, как «Бетсити» на воскресное противостояние (2.55). На чемпиона страны предложение еще более щедрое - 3.10. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.30.
Из расчетов букмекеров следует, что шансы хозяев на успех чуть выше. Краснодарцы не побеждают армейцев на «Песчанке» с 2018 года (2:1).
Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию главного противостояния выходных.
Билеты на игру стоимостью от 800 рублей еще есть на официальном сайте столичного клуба, но в любой момент могут закончиться.
Аналитики «Бетсити» находят шансы «Зенита» и «Краснодара» на золото РПЛ практически равными. Вероятность повторного триумфа клуба Сергея Галицкого букмекеры оценивают коэффициентом 3.20. Котировка на чемпионство «Зенита» всего на 0.05 ниже.