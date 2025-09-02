Ведомости
ЦСКА - Краснодар, 31 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Ремейк Суперкубка-2025 в последний день лета!
Валентин Васильев

Центральное событие последнего летнего тура российской Премьер-лиги угадывается безошибочно. Разумеется, это встреча на 3-й Песчаной улице столицы. ЦСКА с «Краснодаром» в очной встрече выяснят, кто из них более заслуживает лидерства в чемпионате страны здесь и сейчас. Изучаем предложения ведущих букмекеров РФ на главный матч седьмого тура РПЛ.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва

31.08.2025, Вс

18:00 МСК

«Краснодар»  

П1 – 2.55Х – 3.30П2 – 3.10

Турнир: чемпионат России, 7-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: главныйРафаэль Шафеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА15111347-35
«Краснодар»  13111535-47

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

Кубок России

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Динамо»

1:3

ЦСКА

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар»

Кубок России

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

10.08.2025«Оренбург»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025 «Краснодар» 

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

10.05.2025ЦСКА

1:0

 «Краснодар» 

РПЛ

10.02.2025ЦСКА

1:2

 «Краснодар» 

Зимний кубок РПЛ

18.09.2024ЦСКА

2:0

 «Краснодар» 

Кубок России

10.08.2024 «Краснодар» 

2:1

ЦСКА

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

К очной встрече команды пришли лидерами РПЛ. ЦСКА всего на одно очко отстает от «Краснодара».

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Свернуть

«Краснодар» - особенный соперник для Фабио Челестини. Игрой против «быков» швейцарский тренер официально начал свое российское приключение - и сразу же завоевал трофей! Точный удар Дивеева в Казани принес армейцам Суперкубок России. Спустя ровно 50 дней команды сразятся за лидерство в чемпионате страны.

Южане, как и год назад, достаточно натужно стартовали в чемпионате, но после шестого тура вернулись на подобающее им место в таблице. Но при этом они уже проигрывали в РПЛ, а москвичи - еще нет. ЦСКА, «Локомотив» и «Балтика» сохранили к седьмому туру ноль в графе поражений. 

В матчах этих команд редко бывает много голов. Из 10 предыдущих официальных встреч ЦСКА и «Краснодар» девять содержали в себе не более двух забитых мячей! Если команды и в этот уикенд останутся верны себе и разыграют очередной «низовой» матч, «Бетсити» умножит номинал соответствующего пари на 1.84. Атаки у клубов хороши, но не будем забывать, кто защищает их ворота. В одних - легенда, в других - лучший голкипер РПЛ прошлого сезона.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Трансляции

Прямой эфир из Москвы будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте беттингового партнера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Вильягра (травма)

«Краснодар»: Кобнан, Оласа (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  ЦСКА - «Краснодар»:

ПозицияЦСКА«Краснодар»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. АгкацевВратарь
Защитник22. Гаич98. ПетровЗащитник
Защитник90. Лукин4. КостаЗащитник
Защитник78. Дивеев3. ТорменаЗащитник
Полузащитник27. Мойзес20. ГонсалесПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник3. Круговой10. СперцянПолузащитник
Полузащитник7. Матеус 11. БатчиНападающий
Полузащитник17. Глебов7. СаНападающий
Нападающий11. Мусаев9. КордобаНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В этом сезоне на домашний матч ЦСКА еще не давали настолько высокий коэффициент, как «Бетсити» на воскресное противостояние (2.55). На чемпиона страны предложение еще более щедрое - 3.10. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.30. 

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»?

Из расчетов букмекеров следует, что шансы хозяев на успех чуть выше. Краснодарцы не побеждают армейцев на «Песчанке» с 2018 года (2:1).

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Краснодар»?

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию главного противостояния выходных.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Краснодар»?

Билеты на игру стоимостью от 800 рублей еще есть на официальном сайте столичного клуба, но в любой момент могут закончиться.

«Краснодар» защитит титул чемпиона России?

Аналитики «Бетсити» находят шансы «Зенита» и «Краснодара» на золото РПЛ практически равными. Вероятность повторного триумфа клуба Сергея Галицкого букмекеры оценивают коэффициентом 3.20. Котировка на чемпионство «Зенита» всего на 0.05 ниже.

