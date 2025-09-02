ЦСКА - Краснодар, 31 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

«Краснодар» - особенный соперник для Фабио Челестини. Игрой против «быков» швейцарский тренер официально начал свое российское приключение - и сразу же завоевал трофей! Точный удар Дивеева в Казани принес армейцам Суперкубок России. Спустя ровно 50 дней команды сразятся за лидерство в чемпионате страны.

Южане, как и год назад, достаточно натужно стартовали в чемпионате, но после шестого тура вернулись на подобающее им место в таблице. Но при этом они уже проигрывали в РПЛ, а москвичи - еще нет. ЦСКА, «Локомотив» и «Балтика» сохранили к седьмому туру ноль в графе поражений.

В матчах этих команд редко бывает много голов. Из 10 предыдущих официальных встреч ЦСКА и «Краснодар» девять содержали в себе не более двух забитых мячей! Если команды и в этот уикенд останутся верны себе и разыграют очередной «низовой» матч, «Бетсити» умножит номинал соответствующего пари на 1.84. Атаки у клубов хороши, но не будем забывать, кто защищает их ворота. В одних - легенда, в других - лучший голкипер РПЛ прошлого сезона.