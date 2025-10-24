Клиенты PARI: ЦСКА уверено обыграет «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ

25 октября состоится матч в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев». Коэффициент на итоговую победу команды Фабио Челестини — 1.45, что составляет 66% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 7.50 или 13%. Поставить на равный счет можно за 4.40 — 22%.

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу ЦСКА приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.

Аналитики PARI считают, что предстоящее противостояние ЦСКА и «Крыльев Советов» в РПЛ получится не самым результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов поставил на экспресс из четырех событий, в том числе на победу ЦСКА по котировке 1.45. Общий коэффициент экспресса — 2.88.

ЦСКА после 12 туров в РПЛ имеет в активе 24 очка и занимает третье место. У «Крыльев» — 13 очков в копилке и 11-е место. Поставить на чемпионство ЦСКА сейчас можно за 6.00. «Армейцы» — одни из главных фаворитов чемпионата после «Зенита» (2.40), «Краснодара» (5.00) и «Локомотива» (5.50). Победа самарцев в РПЛ котируется за 2000.00.