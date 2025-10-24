Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 октября 19:50ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: ЦСКА уверено обыграет «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч — 100 000 рублей
Руслан Ипполитов

25 октября состоится матч в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев». Коэффициент на итоговую победу команды Фабио Челестини — 1.45, что составляет 66% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 7.50 или 13%. Поставить на равный счет можно за 4.40 — 22%.

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу ЦСКА приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.

Аналитики PARI считают, что предстоящее противостояние ЦСКА и «Крыльев Советов» в РПЛ получится не самым результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов поставил на экспресс из четырех событий, в том числе на победу ЦСКА по котировке 1.45. Общий коэффициент экспресса — 2.88.

ЦСКА после 12 туров в РПЛ имеет в активе 24 очка и занимает третье место. У «Крыльев» — 13 очков в копилке и 11-е место. Поставить на чемпионство ЦСКА сейчас можно за 6.00. «Армейцы» — одни из главных фаворитов чемпионата после «Зенита» (2.40), «Краснодара» (5.00) и «Локомотива» (5.50). Победа самарцев в РПЛ котируется за 2000.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое