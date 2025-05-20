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24 мая 8:53ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу ЦСКА над «Пари НН» в заключительном туре РПЛ

На успех ЦСКА приходится около 99% от объема ставок на исход матча
Руслан Ипполитов

24 мая ЦСКА и «Пари НН» встретятся в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Коэффициент на успех ЦСКА — 1.45, что соответствует примерно 65% вероятности. Поставить на то, что выиграют нижегородцы, можно за 7.10 (около 13%). Ничья котируется за 4.40 (приблизительно 22%). 

Клиенты PARI не сомневаются в победе хозяев поля. На успех ЦСКА приходится около 99% от объема ставок на исход матча. 

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.78. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.05.

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Аналитики PARI не уверены, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и ЦСКА, и «Пари НН», сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа хозяев 2:0 за 7.00. На то, что первой отличится команда Марко Николича, можно поставить за 1.40. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Нижнего Новгорода составляют 3.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 600 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.80 и включил в него пари на победу ЦСКА. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.42

ЦСКА после 29 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. Победа гарантирует подопечным Марко Николича бронзовые медали. Вероятность того, что «армейцы» завершат сезон в тройке, аналитики оценили в 1.20. В 29-м туре ЦСКА отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом» (2:2).

«Пари НН» идет в зоне стыковых матчей — команда Виктора Гончаренко на 13-й позиции с 27 очками. При этом у нижегородцев есть шансы избежать переходных игр — нужно набирать очки и надеяться на осечки конкурентов. В 29-м туре волжане сыграли вничью с «Факелом» (1:1), сумев отыграться в меньшинстве.

В матче первого круга в Нижнем Новгороде ЦСКА победил со счётом 3:0.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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