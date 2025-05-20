Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу ЦСКА над «Пари НН» в заключительном туре РПЛ

24 мая ЦСКА и «Пари НН» встретятся в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Коэффициент на успех ЦСКА — 1.45, что соответствует примерно 65% вероятности. Поставить на то, что выиграют нижегородцы, можно за 7.10 (около 13%). Ничья котируется за 4.40 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе хозяев поля. На успех ЦСКА приходится около 99% от объема ставок на исход матча.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.78. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.05.

Аналитики PARI не уверены, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и ЦСКА, и «Пари НН», сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа хозяев 2:0 за 7.00. На то, что первой отличится команда Марко Николича, можно поставить за 1.40. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Нижнего Новгорода составляют 3.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 600 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.80 и включил в него пари на победу ЦСКА. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.42.

ЦСКА после 29 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. Победа гарантирует подопечным Марко Николича бронзовые медали. Вероятность того, что «армейцы» завершат сезон в тройке, аналитики оценили в 1.20. В 29-м туре ЦСКА отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом» (2:2).

«Пари НН» идет в зоне стыковых матчей — команда Виктора Гончаренко на 13-й позиции с 27 очками. При этом у нижегородцев есть шансы избежать переходных игр — нужно набирать очки и надеяться на осечки конкурентов. В 29-м туре волжане сыграли вничью с «Факелом» (1:1), сумев отыграться в меньшинстве.

В матче первого круга в Нижнем Новгороде ЦСКА победил со счётом 3:0.