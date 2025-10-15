ЦСКА переиграет «Пари НН». Аналитики PARI уверены в этом и не дают линию на исход

15 октября в матче четвертого тура регулярного сезона Единой Лиги ВТБ ЦСКА встретится с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

ЦСКА считается настолько непререкаемым фаворитом, что в линии отсутствует классический рынок исхода игры в ту или иную пользу. Однако доступны другие варианты для заключения пари. Если первая половина завершится победой «армейцев», сыграет ставка с коэффициентом 1.07. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 35.00. Победа «Пари НН» в первые 20 минут матча оценивается в 8.48.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 166 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 165.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в апреле 2025 года в рамках Единой Лиги ВТБ. Тогда победил ЦСКА со счетом 99:68.

ЦСКА начал защиту своего титула с двух побед и одного поражения. Команда идет на четвертом месте в таблице, но в случае победы в предстоящем матче у «армейцев» есть шанс стать вторыми (у МБА-МАИ и «Локомотива-Кубани» по три победы и одному поражению). Если ЦСКА вновь станет победителем Единой Лиги ВТБ, сыграет ставка за 2.50. «Пари НН» начал сезон не столь удачно: у команды одна победа и два поражение и девятое место в таблице. В прошлом сезоне нижегородцы прошли в плей-офф через плей-ин. В четвертьфинале чемпионата нижегородцы проиграли ЦСКА 0:3 в серии.