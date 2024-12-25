Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч ЦСКА и СКА в КХЛ

25 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют ЦСКА и СКА. Второе в сезоне «армейское» дерби пройдет в столице и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд. Коэффициент на успех ЦСКА и СКА в основное время — 2.57, что соответствует примерно по 38% вероятности. На ничью по итогам трех периодов можно поставить за 4.05 (около 24%). Котировки на победу ЦСКА и СКА с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.90.

Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч завершится, скорее, победой хозяев. На триумф команды Ильи Воробьева приходится 76% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 16% сделано в пользу коллектива Романа Ротенберга и 8% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи также зафиксировано преимущество ЦСКА — соотношение 76% на 24% в пользу москвичей.

Аналитики PARI ждут, что соперники забросят на двоих как минимум пять шайб. Ставки на тотал больше 4.5 по голам принимаются за 1.53, противоположный вариант доступен за 2.40. Победа любой из команд с форой (–1) идет за 2.95. Если оба соперника забросят как минимум по две шайбы, сыграет ставка за 1.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на встречу в столице — 205 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, поставив на тотал больше 5.5 по заброшенным шайбам по коэффициенту 2.12.

Клиентам PARI также доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2024/25. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается «Локомотив». Пари на триумф ярославцев будет рассчитано за 4.00. СКА (5.50) и ЦСКА (7.00) — второй и четвертый-пятый по силам фавориты сезона. В споре за победу в Западной конференции основной фаворит по версии букмекеров — ярославский «Локомотив» (1.30), следом идут «Спартак» (10.00), СКА (11.00) и ЦСКА (12.00).

Перед игрой в Москве ЦСКА в 36 матчах набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице Запада. У СКА в 37 матчах 48 очков. Петербуржцы идут шестыми. Октябрьская встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой СКА (5:4 ОТ).

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