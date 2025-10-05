Почти 200 000 рублей поставил клиент PARI на дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ

5 октября в центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА примет «Спартак». Столичное дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и стартует в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на воскресную игру.

В преддверии игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Спартаку». Сделать ставку на победу красно-белых можно по коэффициенту 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Котировки на триумф ЦСКА составляют 2.95 (приблизительно 32%). Ничья в линии PARI идет за 3.05 (около 31%).

По оценкам аналитиков PARI , в матче будет забито от двух до трех мячей. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются за 1.95. Если команды Фабио Челестини и Деяна Станковича ограничатся максимум двумя мячами, сыграет ставка за 1.85. Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.70. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.17. В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 6.00.

Клиенты PARI считают фаворитом дерби ЦСКА. На победу хозяев приходится чуть более 63% от всего оборота ставок на три вероятных исхода встречи. Еще около 33% от всего оборота пари сделано на пользу триумфа гостей, а 4% — на ничью. Самая крупная ставка среди игроков на столичное дерби — 194 000 рублей на «Спартак» с нулевой форой по коэффициенту 2.03.

Перед матчем на «ВЭБ Арене» ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» идет пятым с 18 баллами. Спрогнозировать чемпионство ЦСКА (первое с 2016 года) в линии PARI можно за 5.50. Выше оцениваются только шансы «Зенита» (2.15). «Спартак», по оценкам аналитиков PARI , четвертый-пятый претендент на золото наравне с «Локомотивом» (10.00).

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами — 2:0 в пользу «Спартака» в ноябре и 2:1 в пользу ЦСКА в апреле. В итоговой турнирной таблице ЦСКА занял третье место, а «Спартак» стал четвертым.