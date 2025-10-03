Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



2 октября 6:17ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Спартак, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Первая тренерская дуэль Челестини и Станковича
Валентин Васильев

Не нужно глубоко разбираться в футболе, чтобы безошибочно определить главное событие 11-го тура чемпионата России по футболу. Разумеется, это самое бескомпромиссное дерби РПЛ ЦСКА - «Спартак»! В ожидании суперматча на 3-й Песчаной улице столицы изучаем новости из расположения клубов-соперников и линии крупнейших букмекеров на противостояние земляков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

05.10.2024, Вс

16:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.00

Х - 3.10

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА754186295-334
«Спартак»864175334-295

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Локомотив»

0:0, пен. 2:4

ЦСКА

Кубок России 

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

Кубок России 

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

29.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

19.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

ЦСКА впервые за долгое время принимает «Спартак» единоличным лидером сезона. Красно-белые отстают от земляков на расстояние ровно одной победы - три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

Свернуть

«Спартак» по-прежнему находится явно не на том месте, на котором рассчитывает быть. А между тем отставание красно-белых от первого места исчисляется всего тремя очками. Теоретически даже одна победа способна вознести команду Станковича на вершину таблицы! Это дополнительный и очень мощный стимул для спартаковцев без остатка выложиться в дерби. 

У ЦСКА свои стимулы не уступить. Армейцы только-только возглавили таблицу, и естественно, надеются задержаться наверху дольше одной недели. В идеале - вообще до финиша сезона. Учитывая, что красно-синие играют дома, немного даже удивляют расклады трейдеров букмекерских компаний. Они отдают небольшое предпочтение в паре гостям. 

Армейцы в этом сезоне чаще играют «низовые» матчи (семь из 10 последних), спартаковцы - наоборот, «верховые» (девять из 10). У первых на этом отрезке три «сухих» матча, у вторых - четыре. Линия атаки гостей определенно укомплектована лучше, чем у хозяев. Но ЦСКА играет дома, рано или поздно должны начать забивать и его нападающие. Так что вариант с обменом голами нам здесь кажется наиболее логичным.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире сражение ЦСКА и «Спартак» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте Winline, партнера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Ди Лусиано (травма)

«Спартак»: Самошников (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Спартак»:

ПозицияЦСКА«Спартак»Позиция
Вратарь35. Акинфеев98. МаксименкоВратарь
Защитник22. Гаич97. ДенисовЗащитник
Защитник90. Лукин6. БабичЗащитник
Защитник78. Дивеев3. ВуЗащитник
Защитник27. Мойзес2. РябчукПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк35. МартинсПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков5. БаркоПолузащитник 
Полузащитник3. Круговой10. МаркиньосПолузащитник
Полузащитник7. Алвес83. ФернандешПолузащитник
Нападающий8. Шуманский77. БонгондаПолузащитник
Нападающий11. Мусаев9. УгальдеНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Сыгравшая ставка на победу армейцев в «БЕТСИТИ» обещает трехкратный выигрыш относительно номинала пари. Коэффициент на «Спартак» чуть ниже, но тоже внушительный - 2.75. На ничью можно поставить за 3.10.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Спартак»?

Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре гостям. По их расчетам, вероятность победы ЦСКА составляет  около 33%, а гостей - всего 36%.

С каким счетом закончится матч ЦСКА - «Спартак»?

Аналитики считают самым реальным исходом дерби ничью 1:1. Этот вариант котируется в «БЕТСИТИ» за 6.20.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Спартак»?

В прямом эфире дерби на всю страну покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Спартак»

ЦСКА традиционно распространяет билеты через свой официальном сайт. Однако не факт, что они еще остались в продаже.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer120 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer454 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer454 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё