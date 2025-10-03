ЦСКА - Спартак, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Не нужно глубоко разбираться в футболе, чтобы безошибочно определить главное событие 11-го тура чемпионата России по футболу. Разумеется, это самое бескомпромиссное дерби РПЛ ЦСКА - «Спартак»! В ожидании суперматча на 3-й Песчаной улице столицы изучаем новости из расположения клубов-соперников и линии крупнейших букмекеров на противостояние земляков.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|75
|41
|86
|295-334
|«Спартак»
|86
|41
|75
|334-295
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:0, пен. 2:4
ЦСКА
Кубок России
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
|29.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|19.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
ЦСКА впервые за долгое время принимает «Спартак» единоличным лидером сезона. Красно-белые отстают от земляков на расстояние ровно одной победы - три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
«Спартак» по-прежнему находится явно не на том месте, на котором рассчитывает быть. А между тем отставание красно-белых от первого места исчисляется всего тремя очками. Теоретически даже одна победа способна вознести команду Станковича на вершину таблицы! Это дополнительный и очень мощный стимул для спартаковцев без остатка выложиться в дерби.
У ЦСКА свои стимулы не уступить. Армейцы только-только возглавили таблицу, и естественно, надеются задержаться наверху дольше одной недели. В идеале - вообще до финиша сезона. Учитывая, что красно-синие играют дома, немного даже удивляют расклады трейдеров букмекерских компаний. Они отдают небольшое предпочтение в паре гостям.
Армейцы в этом сезоне чаще играют «низовые» матчи (семь из 10 последних), спартаковцы - наоборот, «верховые» (девять из 10). У первых на этом отрезке три «сухих» матча, у вторых - четыре. Линия атаки гостей определенно укомплектована лучше, чем у хозяев. Но ЦСКА играет дома, рано или поздно должны начать забивать и его нападающие. Так что вариант с обменом голами нам здесь кажется наиболее логичным.
В прямом эфире сражение ЦСКА и «Спартак» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте Winline, партнера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Ди Лусиано (травма)
«Спартак»: Самошников (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Спартак»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|2. Рябчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Алвес
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Шуманский
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Деян Станкович
|Главный тренер
Сыгравшая ставка на победу армейцев в «БЕТСИТИ» обещает трехкратный выигрыш относительно номинала пари. Коэффициент на «Спартак» чуть ниже, но тоже внушительный - 2.75. На ничью можно поставить за 3.10.
Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре гостям. По их расчетам, вероятность победы ЦСКА составляет около 33%, а гостей - всего 36%.
Аналитики считают самым реальным исходом дерби ничью 1:1. Этот вариант котируется в «БЕТСИТИ» за 6.20.
В прямом эфире дерби на всю страну покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
ЦСКА традиционно распространяет билеты через свой официальном сайт. Однако не факт, что они еще остались в продаже.