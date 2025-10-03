ЦСКА - Спартак, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

«Спартак» по-прежнему находится явно не на том месте, на котором рассчитывает быть. А между тем отставание красно-белых от первого места исчисляется всего тремя очками. Теоретически даже одна победа способна вознести команду Станковича на вершину таблицы! Это дополнительный и очень мощный стимул для спартаковцев без остатка выложиться в дерби.

У ЦСКА свои стимулы не уступить. Армейцы только-только возглавили таблицу, и естественно, надеются задержаться наверху дольше одной недели. В идеале - вообще до финиша сезона. Учитывая, что красно-синие играют дома, немного даже удивляют расклады трейдеров букмекерских компаний. Они отдают небольшое предпочтение в паре гостям.

Армейцы в этом сезоне чаще играют «низовые» матчи (семь из 10 последних), спартаковцы - наоборот, «верховые» (девять из 10). У первых на этом отрезке три «сухих» матча, у вторых - четыре. Линия атаки гостей определенно укомплектована лучше, чем у хозяев. Но ЦСКА играет дома, рано или поздно должны начать забивать и его нападающие. Так что вариант с обменом голами нам здесь кажется наиболее логичным.