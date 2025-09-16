Ведомости
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское дерби
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между столичными ЦСКА и «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА. Поставить на победу хозяев восновное время игры можно по коэффициенту 2.07, что составляет приблизительно 47% вероятности. Спрогнозировать победу красно-белых можно по коэффициенту 3.25 (или 30%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.25 (23%).

Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.60 (59%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.30 (41%).

Клиенты PARI ждут успеха в предстоящем столичном дерби от ЦСКА. На победу хозяев в основное время приходится 89% от общего оборота ставок на исход игры. Еще 8% сделано на победу «Спартака», а 3% на ничью. Соотношение во всем обороте пари на победителя игры с учетом овертайма и буллитов 97% на 3% в пользу ЦСКА.

Аналитики PARI ждут от команд Игоря Никитина и Алексея Жамнова результативной игры. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50. Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки красно-синих. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Спартака» котируется за 2.05.

Самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на третий период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.60.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.70. Сделать ставку на победу хозяев с сухимсчетом можно за 7.60. Если спартаковцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.30.

Самая крупная ставка на предстоящее столичное дерби среди клиентов PARI100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставки на победу «Спартака» над ЦСКА за 2.00 и «Локомотива» над «Ладой» за 1.78. Общий коэффициент экспресса — 3.56. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 1 536 000 рублей.

«Спартак» начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги с трех поражений и одной победы. У ЦСКА напротив — три победы и лишь одно поражение. Минувшим летом команды встречались в Кубке мэра Москвы, тогда сильнее оказались армейцы — 2:0.

Поставить на победу ЦСКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 7.00. Армейцы — главные фавориты сезона после ярославского «Локомотива» (6.00). Если хоккеисты «Спартака» станут чемпионами, сыграет ставка за 20.00.

Новое