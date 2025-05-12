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14 мая 9:39ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на победу «Зенита» над ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» сохраняет шансы собрать три трофея за сезон
Валентин Васильев

14 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА примет «Зенит». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в столице и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Первый матч, состоявшийся две недели назад в Санкт-Петербурге, завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В день ответной игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. На победу москвичей в основное время можно сделать ставку по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Котировки на триумф «Зенита» по итогам 90 минут игры составляют 3.30 (приблизительно 29%). Ничья в линии PARI идет за 3.50 (около 28%).

Вместе с тем шансы «Зенита» выйти в Суперфинал по сумме двух встреч значительно выше. Поставить на итоговый успех гостей с учетом вероятности серии пенальти можно за 1.13 (около 85%). Аналогичная ставка на хозяев доступна за 6.30 (примерно 15%).

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Клиенты PARI сделали выбор в пользу гостей столицы. В общем объеме ставок на исход сегодняшней встречи 68% приходится на победу «Зенита», 26% распределено в пользу успеха ЦСКА, а 6% сделано на ничью. Доля петербургского клуба во всем объеме пари на проход той или иной команды в решающую стадию Кубка составляет 92%, на ЦСКА приходится 8%.

Эксперты не ждут от ЦСКА и «Зенита» результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Марко Николича и Сергея Семака забьют на двоих максимум два мяча. Поставить на это в линии PARI можно за 1.65. Противоположный вариант (три гола и более) доступен за 2.30. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.98. Котировки на обратный исход составляют 1.82.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — ничья 0:0 за 6.50. Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности забить сегодня могут нападающие ЦСКА Тамерлан Мусаев и Сауль Гуарирапа. Ставки на их голы принимаются за 3.20.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI рискнул этой суммой, спрогнозировав победу «Зенита» в основное время по коэффициенту 3.30.

«Зенит» сохраняет шансы собрать три трофея за сезон: добавить к Суперкубку победы в Кубке, а также чемпионате, где команда Семака за два тура до финиша занимает второе место. ЦСКА же идет в турнирной таблице РПЛ третьим и может успешно завершить сезон, завоевав медали и трофей. С марта ЦСКА набрал больше всех очков в чемпионате (24 из 30 возможных), а в Кубке потерпел лишь одно поражение — от «Зенита».

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В решающей игре победитель сегодняшнего матча встретится с лучшей командой нижней сетки плей-офф (Путь регионов) — «Спартаком» или «Ростовом». В PARI считают «Зенит» главным фаворитом Кубка, оценивая шансы петербуржцев выиграть трофей коэффициентом 1.70Сделать ставку на триумф «Спартака» можно за 3.30, следом идут «Ростов» (9.50) и ЦСКА (14.00).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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