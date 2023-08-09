Телеведущая Петрикова поставила на победу «Динамо» над «Краснодаром» в Кубке России

Телеведущая и амбассадор букмекерской компании PARI Ольга Петрикова дала прогноз на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром».

По её мнению, у московской команды получится выиграть.

«Динамо» в матче с «Краснодаром» захочет взять реванш за недавнее поражение в чемпионате. Тем более что после победы над «Зенитом» бело-голубые сейчас на подъеме. Однако «быки» будут упираться до последнего. Команда Ивича очень здорово сейчас смотрится и просто так не сдастся. Игра будет непростой для обеих команд и наверняка результативной. Думаю, «Краснодар» и в этот раз уступит в Кубке».