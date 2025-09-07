В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского

В воскресенье, 7 сентября, на Патриарших прудах состоялся восьмой благотворительный футбольный матч между командой Фонда и сборной благотворительной программы ДоброFON компании FONBET, которая после игры направила 5 млн рублей в поддержку подопечных фонда – детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга. Сам матч получился напряжённым и закончился со счётом 8:8.

Участниками благотворительного мероприятия стали актёры Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Егор Корешков, Леон Кемстач, Дмитрий Чеботарёв, Данила Якушев, писатель Александр Цыпкин, главный редактор Music Box Кирилл Палинов, стендап-комик Филипп Воронин, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, фигуристы Роман Костомаров и Евгения Медведева, баскетболист Андрей Кириленко, хоккеист Владислав Каменев, первая ракетка России по паделу Александр Халанский, спортивный комментатор и телеведущий Карен Адамян, футболист Даниил Чалов, а также блогеры Стас Круглицкий, Евгений Спиряков и Анар Абдуллаев. Комментатором матча стал голос телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев, а в церемонии награждения принял участие легендарный вратарь ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.

Капитаны команд – Иван Хабенский и управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. Судья матча – арбитр Всероссийской категории Илья Елеференко.

Актёр, основатель фонда Константин Хабенский:

«Я очень рад и горд, что наша добрая традиция – встречаться и играть в футбол ради благого дела – продолжается уже 8 лет. Сегодня прошёл прекрасный матч, который снова показал, что это событие – очень живой и искренний формат благотворительности. Море эмоций, невероятная сплоченность и игра ради самой важной победы — помощи детям и молодым взрослым с опухолями мозга»

Управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов:

«Очень классное мероприятие. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие как с нашей стороны, так и со стороны Фонда Хабенского. Приятно, когда люди бескорыстно, в свой выходной, приходят и участвуют в том, что может принести пользу обществу. Мне было тяжеловато соревноваться со спортсменами, актёрами, но я старался. Команда ДоброFON оказала достойное сопротивление команде Фонда Хабенского. В следующем году постараемся продолжить это противостояние».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор ДоброFON Роман Костомаров:

«Как и в прошлом году, так и в этом атмосфера –– фантастическая. Некоторые игроки играли и в прошлом году, и было много новых ребят, которые в прошлом году не играли. Но во всяком случае, я получил огромное удовольствие, у всех позитивное настроение. Сегодня забил гол, этому тоже очень рад. Сыграли вничью 8:8, победила дружба. Конечно, очень рад был увидеть всех ребят, с которыми вместе играли сегодня, всю нашу команду, а также команду соперника».

Президент Российской федерации бакетбола, амбассадор ДоброFON Андрей Кириленко:

«Отличные впечатления от сегодняшней игры. Главное, что это с хорошим смыслом. Я рад, что ребята из разных сфер – артисты, актёры, спортивные деятели, партнёры по различным организациям – собираются и поддерживают наших деток. Это, конечно, великолепно! И плюс к этому мы зажигаем уличные площадки, вдохновляем заниматься спортом, что тоже очень важно».



Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев:

«Великолепная атмосфера, хороший матч, замечательный комментатор, море улыбок, красивых голов и прекрасное настроение. Я думаю, что сегодня праздник удался у всех».

Константин Хабенский и Игорь Акинфеев

Актёр Виктор Добронравов:

«Впечатления от игры – классные, это всегда праздник! Я очень радуюсь, что каждый год в этот день совпадает, что у меня нет ни съемок, ни отъездов, и есть возможность встретиться большой компанией, поиграть и помочь другим».

Актёр Дмитрий Чеботарев:

«Самый яркий момент матча, мне кажется, финальный свисток, когда мы поняли, что сдюжили, и игра прошла хорошо. Когда видишь столько улыбающихся детей и взрослых, понимаешь, что это все не зря. Почти у каждого в жизни есть люди, которым хочется помочь. А если мы можем своим участием охватить гораздо большее количество людей, мы конечно бежим сюда, не задавая лишних вопросов. Мы просто идём сюда с открытыми душами и сердцами».

Актёр Роман Евдокимов:

«Такие благотворительные события – это безумно круто. Посмотрите, какое единение у всех вокруг, это очень сильно сплачивает. Тем более, когда мероприятие несёт такую важную цель как помощь тем, кто в ней нуждается. Это невероятно!»

Писатель Александр Цыпкин:

«Матч классный и по-своему уникальный. Где вы соберёте такое количество людей, которые делают вид, что умеют играть в футбол, и никто их не осудит? Главное, что это в очередной раз привлекает внимание людей к Фонду. Возможно, даже не менее важно, чем сбор самих средств, которые конечно имеют тоже большое значение. Всё-таки, когда столько людей снова слышит про Фонд, они получают подтверждение, что организация занимается серьёзной деятельностью. Это может их вдохновить присоединиться к помощи подопечным».

Актёр Тихон Жизневский:

«Это потрясающая возможность помочь ребятам. Я специально для этого приехал в Москву из Санкт-Петербурга. Если есть возможность, я всегда стараюсь участвовать в этом мероприятии, потому что это очень здорово, правильно и действенно. Сделать мир чуточку лучше – очень просто и для этого необязательно быть известным человеком. Можно внести пожертвование, бабушку через дорогу перевести или продукты купить».

Блогер Стас Круглицкий:

«Мне нравится, когда участие в благотворительности – это не просто какая-то информационная поддержка, а классное мероприятие. Я очень давно не играл в футбол, последний раз где-то полтора года назад. Поэтому с большим удовольствием принял участие».

Актёр Леон Кемстач:

«Для меня участие в сегодняшнем матче многое значит. Я прихожу на это мероприятие уже третий год и вот впервые мне удалось оказаться на поле как игрок, а не быть зрителем. Я рад провести этот день со своими коллегами и знакомыми. Тем более, когда всё это идёт на доброе дело. Я надеюсь, что мы много кому поможем. Помогать – это круто!»