ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей

На прошедшей неделе в FONBET Чемпионате КХЛ прошло несколько особенных матчей. Они получили название «Доброматчи» и были приурочены ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечают в первую среду октября. Благотворительная программа ДоброFON умножила общее количество зрителей этих матчей на 100, а полученную сумму отправила в фонд «Подарок Ангелу», который оказывает системную патронажную помощь детям с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Первым благотворительную эстафету запустил магнитогорский «Металлург». 29 сентября подопечные Андрея Разина обыграли на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3. Эту встречу магнитогорцы провели в необычном комплекте: игровые свитеры каждого из клубов выбрали голосованием на сайте «Корпорации Добра», а разрисовывали форму дети с церебральным параличом. Под сводами «Арены Металлург» собралось 7270 зрителей, которые увидели вбрасывание легенды «Металлурга» Сергея Мозякина и подопечного фонда «Подарок Ангелу».

Второй Доброматч прошел в Омске 3 октября — местный «Авангард» при полных трибунах обыграл в принципиальной встрече ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Специальным гостем на этой встрече стала двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр и амбассадор «Корпорации Добра» Евгения Медведева, которая провела автограф-сессию и показала номер на льду. Эту встречу на «G-Drive Арене» посетили 12011 человек.

Источник: FONBET

И завершил марафон благотворительности уфимский «Салават Юлаев» — в воскресенье башкирский клуб обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Перед игрой в фойе арены прошла автограф-сессия легенды уфимского хоккея Виталия Прошкина, который затем провел стартовое вбрасывание с подопечным фонда. Воскресный матч собрал на «Уфа Арене» 8246 зрителей. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил это особенное мероприятие в послематчевой пресс-конференции:

«Это супер. Если хоккей может помочь детям или кому-либо, то это надо делать как можно чаще. Это даёт эмоции, и делается добро для людей, которые нуждаются в помощи».

Общее количество зрителей на Доброматчах составило 27 527 человек. Благотворительная программа ДоброFON умножила это количество на 100, а полученная сумма в 2 752 700 рублей отправится в благотворительный фонд «Подарок Ангелу».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET :