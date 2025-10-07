Ведомости
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей

Большая инициатива на играх КХЛ
Руслан Ипполитов
Источник: FONBET
На прошедшей неделе в FONBET Чемпионате КХЛ прошло несколько особенных матчей. Они получили название «Доброматчи» и были приурочены ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечают в первую среду октября. Благотворительная программа ДоброFON умножила общее количество зрителей этих матчей на 100, а полученную сумму отправила в фонд «Подарок Ангелу», который оказывает системную патронажную помощь детям с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Первым благотворительную эстафету запустил магнитогорский «Металлург». 29 сентября подопечные Андрея Разина обыграли на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3. Эту встречу магнитогорцы провели в необычном комплекте: игровые свитеры каждого из клубов выбрали голосованием на сайте «Корпорации Добра», а разрисовывали форму дети с церебральным параличом.  Под сводами «Арены Металлург» собралось 7270 зрителей, которые увидели вбрасывание легенды «Металлурга» Сергея Мозякина и подопечного фонда «Подарок Ангелу».

Второй Доброматч прошел в Омске 3 октября — местный «Авангард» при полных трибунах обыграл в принципиальной встрече ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Специальным гостем на этой встрече стала двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр и амбассадор «Корпорации Добра» Евгения Медведева, которая провела автограф-сессию и показала номер на льду. Эту встречу  на «G-Drive Арене» посетили 12011 человек.

28-AVG_1481.jpg
Источник: FONBET

И завершил марафон благотворительности уфимский «Салават Юлаев» — в воскресенье башкирский клуб обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Перед игрой в фойе арены прошла автограф-сессия легенды уфимского хоккея Виталия Прошкина, который затем провел стартовое вбрасывание с подопечным фонда. Воскресный матч собрал на «Уфа Арене» 8246 зрителей. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил это особенное мероприятие в послематчевой пресс-конференции: 

«Это супер. Если хоккей может помочь детям или кому-либо, то это надо делать как можно чаще. Это даёт эмоции, и делается добро для людей, которые нуждаются в помощи».

Общее количество зрителей на Доброматчах составило 27 527 человек. Благотворительная программа ДоброFON умножила это количество на 100, а полученная сумма в 2 752 700 рублей отправится в благотворительный фонд «Подарок Ангелу».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

«Наши социальные инициативы в рамках программы ДоброFON остаются важным направлением деятельности компании. Акцию в поддержку детей с церебральным параличом мы проводим уже не первый год, и с каждым годом сумма средств на благотворительность увеличивается. В этом есть огромная заслуга наших партнеров они вовлечены в эту деятельность, помогают с организацией предматчевых активностей и привлекают огромное внимание к важным социальным проблемам и благотворительным инициативам».

Ранее по теме:ДоброFON и «Память поколений» помогли «Лесниковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов»

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

