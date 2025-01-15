Итоги второй половины 2024 года в инфографике от BetBoom: статус фаворита не помогал Team Falcons, в победу BB Team не верили

Букмекерская компания BetBoom подвела ставочные итоги полугодия в киберспорте. Новая инфографика отражает ставочные итоги второго полугодия 2024 года в Dota 2.

Из шести топ-турниров с июля по декабрь 2024 года фаворит букмекера выигрывал турнир трижды: Xtreme Gaming взяла Clavision: Snow Ruyi, а Team Falcons победила на DreamLeague Season 24 и BetBoom Dacha Belgrade.

За исключением The International, Team Falcons была фаворитом на всех ивентах в своём турнирном календаре — но выиграла лишь два из них. Крупнейшей неожиданностью стало чемпионство Heroic на PGL Wallachia (3:1 против Falcons) — на победу состава из Южной Америки BetBoom давал коэффициент в 25.00.

BetBoom Team впервые в истории организации выиграла крупный LAN-турнир — кэф на победу клуба на BLAST Slam не превышал 4.00. В гранд-финале в команду верило меньшинство клиентов BetBoom: 45,34% против 54,66% у Tundra Esports.

Крупнейший выигрыш полугодия с ординара на Dota 2 в зафиксировали во время BLAST Slam I: беттор получил 4 103 499 рублей за ставку на победу PVISION в матче против Heroic.