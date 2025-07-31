Team Cake - чемпионы третьего сезона FME по Dota 2

В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE коллектив Cake одержал уверенную победу над TEAM GOLOVACH со счетом 2:0.

Победители получили чек на сумму 1 млн рублей. Призовые Team Golovach за второе место составили 500 000 рублей.

В составе победителей выступали Владлен «Mariachi» Гребеньков, Владислав «Imbach4» Хорольцев, Ярослав «Limitless» Паршин, Александр «Immersion» Хмелевской и Кирилл «Cake» Забродин.

Ростер финалистов: Алексей «Smiling Knight» Свиридов, Камиль «koma» Биктимиров, Павел «9Pasha» Хвастунов, Владислав «DkFogas» Фролов и Сергей «GOLOVACH» Карнаухов.

Лучший игрок турнира – Владлен «Mariachi» Гребеньков, получивший чек на 100 000 рублей.

Третий сезон FME по Dota 2 по традиции проходил в два этапа. Первый этап был сыгран 24 июля в режиме онлайн. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира прошли 28–29 июля в LAN-формате на площадке «1930» в Москве.