Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319

В ночь на 17 августа состоится турнир UFC 319, главным событием которого станет чемпионский поединок в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Букмекерская компания PARI оценила шансы чемпиона сохранить пояс, а также рассказала о ставках клиентов на титульный бой.

Аналитики PARI считают фаворитом Хамзата Чимаева. Ставки на победу Борза принимаются по коэффициенту 1.30, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Дрикуса дю Плесси можно с коэффициентом 3.66, а на ничью — за 63.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 1%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 87% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Чимаева. Один из игроков поставил 210 770 рублей на успех Хамзата в составе экспресса из пяти событий с суммарным коэффициентом 2.34. Еще один клиент поставил на Борза 156 600 рублей по коэффициенту 1.35 — это самая большая одинарная ставка на бой.

Оба бойца крайне редко побеждают решениями, поэтому букмекеры почти не сомневаются в досрочном окончании поединка, и предлагают поставить на это за 1.21. Если же бой пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 4.15.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Хамзата Чимаева болевым или удушающим приемом. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.22. Если Борз нокаутирует соперника, сыграет ставка за 3.75, а его победа по очкам котируется за 6.75.

Любимый прием Хамзата — удушение Д’Арсе, принесшее ему три из четырнадцати побед в карьере, в том числе над черным поясом по джиу-джитсу Кевином Холландом. PARI предлагает коэффициент 6.70 на то, что Чимаев сможет завоевать пояс этим приемом.

Что же касается дю Плесси, то букмекеры считают, что африканер будет искать свой шанс в стойке. Поставить на победу чемпиона нокаутом можно с коэффициентом 7.00. Заключить пари на прием от Дрикуса можно за 13.00, а его победа решением идет за 8.00.