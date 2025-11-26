«Локомотив» во второй раз в текущем регулярном сезоне КХЛ переиграет московское «Динамо», считают аналитики PARI

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, больше шансов на успех у «Локомотива». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу «Динамо» можно по коэффициенту 2.75 (35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.77 (54%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.05 (46%).

Клиенты PARI верят в успех ярославцев в основное время. На победу «железнодорожников» приходится около 76% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 17% сделано в пользу московской команды, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 86% на 14% в пользу «Локомотива».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если игроки «Локомотива» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30.

По оценкам аналитиков PARI, второе противостояние «Динамо» и «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущий матч (2:3). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Обратный исход (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 43 очками, у «Динамо» — 36 очков и пятое место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 2.70. «Локо» — главный фаворит турнира, опережающий «Металлург» (3.10) и «Авангард» (6.40). Чемпионство «Динамо» котируется за 20.00.