Клиенты PARI ждут победы «Динамо» в хоккейном дерби со «Спартаком»

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на самую ожидаемую игру дня
Валентин Васильев

14 января московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве, начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Динамо» имеет чуть больше шансов на успех. Ставки на победу бело-голубых в основное время принимаются по коэффициенту 2.25, что соответствует 43% вероятности. Поставить на «Спартак» можно за 2.85, ничья идет за 4.30. Вероятности этих исходов составляют примерно 34% и 23%.

В случае учета овертайма и серии буллитов итоговая победа «Динамо» оценивается коэффициентом 1.75, а успех «Спартака» — 2.10.

Большинство клиентов PARI также склоняются в пользу команды Вячеслава Козлова. Более половины ставок на исход основного времени (53%) приходится на победу «Динамо», тогда как 29% объема ставок сделано на успех «Спартака», а 18% — на ничейный результат. Если учитывать все возможные сценарии матча, 72% оборота ставок приходится на победу хозяев льда.

Самая крупная ставка на матч составляет 100 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на ничью по итогам первого периода и всего основного времени. Пари было включено в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 18.18, а потенциальный выигрыш может составить 1 818 000 рублей.

Аналитики ожидают результативную игру. Ставки на тотал больше 4.5 шайбы принимаются с коэффициентом 1.42, а на тотал меньше 4.5 — за 2.75.

В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Динамо» одержало лишь одну победу, однако команда продолжает уверенно держаться в зоне плей-офф, занимая четвертое место в Западной конференции. В то же время аналитики PARI не считают бело-голубых основными фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина — ставка на их чемпионство предлагается с коэффициентом 20.00.

«Спартак» выиграл два из пяти последних матчей и располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Запада. Ставки на победу красно-белых в Кубке Гагарина также принимаются с коэффициентом 20.00.

