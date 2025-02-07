Футбол, Динамо - Спартак: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция онлайн

В пятницу, 7 февраля, на Winline Зимнем Кубке РПЛ - 2025 завершится групповой турнир. В первом матче игрового дня «Ростов» сыграет с «Зенитом». Более поздний временной слот отдан старейшему российскому дерби «Динамо» - «Спартак».

Встреча двух московских топов начнется на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби в 19:30 по московскому времени. В качестве арбитра игру обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В первом туре красно-белые одержали волевую победу над «Краснодаром» (3:2), тогда как бело-голубые минимально южанам уступили (0:1). Таким образом, для выхода в следующий раунд спартаковцам достаточно не уступить сегодня в основное время матча. Команда Лички тоже сохраняет шансы на выход в финал. Для этого ей нужно победить с разницей более чем в один мяч.

В прямом эфире московское дерби в ОАЭ покажет федеральный канал «Матч ТВ». Трансляция из Абу-Даби начнется в 19:00.

Также следить за игрой онлайн можно на платформе титульного спонсора турнира.

Эксперты Winline ожидают конкурентную игру на «Аль-Нахайяне». Высокие коэффициенты на все три основных исхода говорят о непредсказуемости дерби. Вероятность победы «Динамо» оценивается котировкой 3.10, успех «Спартак» идет за 2.08, а ничья - за 3.75.