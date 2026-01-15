Ведомости
Falcons без проблем разберется с ECSTATIC в матче BLAST Bounty Winter 2026 по CS2, считают аналитики PARI

Лучшие коэффициенты и прогноз на игру
Валентин Васильев

15 января на BLAST Bounty Winter 2026 по CS зрителей ждет противостояние Team Falcons и ECSTATIC. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, явным фаворитом встречи будет Falcons, которая, несмотря на слухи, не стала менять состав перед стартом сезона. Поставить на победу коллектива m0NESY в первой игре нового сезона, можно с котировкой 1.04. На точный счет 2:0 в пользу Falcons аналитики дают котировку 1.28. Коэффициент на состав m0NESY с форой по раундам (-11.5) составляет 1.83, а с форой (-14.5) — 3.50. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 3.55. На общий тотал раундов в матче меньше 39.5 аналитики дают котировку 2.70

Поставить на сенсационный успех ECSTATIC, которая сейчас даже не входит в мировой топ-30, можно с котировкой 11.00. Перед стартом сезона коллектив произвел две замены в составе — матч против Falcons станет дебютным для обновленного ростера. Коэффициент на ECSTATIC с форой по картам (+1.5) составляет 3.30. Ставка на индивидуальный тотал раундов датского коллектива в серии больше 14.5 доступна за 1.62. Обратный исход можно взять за 2.30.   

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава m0NESY. На победу  Falcons приходится около 99% от общего оборота пари на исход встречи. 

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте. 

Разрыв в уровне игры, опыте и звездности составов между командами слишком внушительный, чтобы рассчитывать на то, что ECSTATIC еще и с двумя новичками сможет навязать борьбу Falcons. 

Прогноз: Falcons с форой по раундам (-11.5) 

Новое