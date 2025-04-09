Клиент PARI поставил более 400 000 рублей на победу «Айнтрахта» над «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 17 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Айнтрахт» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на игру.

В день игры эксперты оценивают шансы команд как примерно равные, отдавая незначительное преимущество немецкой команде. Так, сделать ставку на победу «Айнтрахта» можно с коэффициентом 2.40, что соответствует примерно 41% вероятности. Для игроков, верящих в триумф «Тоттенхэма», доступна ставка за 2.95 (приблизительно 33% вероятности), ничья оценивается в 3.70 (около 26%).

В то же время на проход немцев в полуфинал можно поставить с коэффициентом 1.77, что соответствует примерно 54% вероятности. Если же в следующий раунд Лиги Европы выйдет «Тоттенхэм», сыграет ставка за 2.08 (около 46%).

Клиенты PARI также считают, что победу в сегодняшнем матче одержит «Айнтрахт». В общем массиве ставок на исход встречи на это приходится почти 65% от всех заключенных пари. На победу «Тоттенхэма» сделано 28%, еще 7% приходится на ничью. Что же касается ставок на исход общего противостояния, то здесь зафиксировано соотношение 80% на 20% в пользу немецкой команды.

По оценке аналитиков PARI, соперники в сегодняшнем матче смогут порадовать болельщиков как минимум тремя забитыми мячами. Поставить на это можно с котировкой 1.60, в то время как обратный вариант (ТМ 2.5) доступен за 2.35. Вероятность обмена голами в матче оценивается ставкой с коэффициентом 1.53, в то время как поставить на обратное событие можно за 2.50.

Самый вероятный счет предстоящего матча — ничья 1:1 за 8.50. Победа «Айнтрахта» со счетом 2:1 оценивается в 9.50, нулевая ничья доступна за 9.00. Наибольшие шансы отличиться в предстоящей игре имеет форвард хозяев Юго Экитике. Взять его гол можно за 2.50. Следом идут игроки «Тоттенхэма» Доминик Соланке (3.00) и Сон Хин Мин (3.20).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 411 700 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, в который включил и пари на «Айнтрахт» с нулевой форой, за 1.77. Общий коэффициент экспресса составил 7.29.

И «Айнтрахт», и «Тоттенхэм» — двукратные победители Лиги Европы/Кубка УЕФА. Немцы забирали трофей в 1980 и 2022 годах, лондонцы — в 1972 и 1984 годах. Примерное равенство команды демонстрируют и в текущем розыгрыше. В итоговой таблице «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» заняли четвертое и пятое места соответственно, при этом разрыв между ними составил всего одно очко. В 1/8 финала сегодняшним соперникам достались представители нидерландского футбола: «Тоттенхэм» одолел «АЗ Алкмар» с общим счетом 3:2, «Айнтрахт» прошел «Аякс» (6:2 по сумме двух матчей). После этого в первом четвертьфинальном поединке соперники сыграли ничью со счетом 1:1.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги Европы. На данный момент «Айнтрахт» считается третьим фаворитом на победу в турнире. Триумф немецкой команды оценивается котировкой 6.00. Шансы на успех «шпор» оцениваются несколько ниже — поставить на то, что «Тоттенхэм» доберется до трофея, можно с коэффициентом 6.50. Главным претендентом на победу в Лиге Европы остается «Атлетик Бильбао» (3.80).