Falcons возьмет реванш у Tundra на BLAST Slam V по Dota 2, считают аналитики PARI

Расклад сил и ставки клиентов на предстоящий матч
Валентин Васильев

27 ноября на BLAST Slam V по Dota 2 пройдут матчи третьего игрового дня. Центральным поединком станет встреча двух главных претендентов на трофей — Team Falcons и Tundra. Серия в формате best-of-1 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Последний раз коллективы встречались в финале предыдущего сезона BLAST — тогда со счетом 3:2 победу праздновала Tundra. На этот раз, по оценкам аналитиков, фаворитом будет Falcons, у которой пока четыре победы в пяти матчах групповой стадии. Поставить на победу состава Malr1ne в грядущем поединке можно с котировкой 1.57. Коэффициент на Falcons с форой по фрагам (-7.5) составляет 1.83, а с форой (-10.5) — 2.05. Общий тотал в матче больше 47.5 можно взять за 2.07. Вероятность того, что карта продлится больше 43 минут, оценивается котировкой 2.20

Tundra пока идет без поражений по турниру — коллектив уже обыграл Team Yandex, NAVI, Tearlaments и Execration. Поставить на успех состава Pure~ в матче против Falcons можно с котировкой 2.41. Коэффициент на Tundra с форой по фрагам (+9.5) составляет 1.72. Индивидуальный тотал фрагов европейского ростера больше 18.5 идет за 1.83. Вероятность того, что в матче будет Ultrakill, оценивается котировкой 4.00

Клиенты PARI уверены, что Falcons сможет взять реванш. На победу состава Malr1ne приходится около 90% от общего оборота на исход матча. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

