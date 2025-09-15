Клиент PARI поставил 460 000 рублей на победу Falcons над FaZe в матче FISSURE Playground #2 по CS2

15 сентября пройдут матчи третьего круга группового этапа FISSURE Playground #2 по CS2. В этот день станут известны первые участники плей-офф чемпионата. В одном из матчей за выход в следующую стадию сойдутся FaZe Clan и Team Falcons. Серия в формате best-of-3 стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Falcons, по оценкам аналитиков, будет фаворитом противостояния. На победу состава m0NESY можно поставить с коэффициентом 1.28. В предыдущих турах Falcons обыграла Virtus.pro и Legacy, не отдав соперникам ни одной карты. Поставить на победу ростера m0NESY с точным счетом 2:0 можно с котировкой 1.95. Коэффициент на Falcons с форой по раундам (-6.5) составляет 1.73, а с форой (-9.5) — 2.50. На три карты в серии аналитики дают котировку 2.10. Обратный исход можно взять за 1.65.

FaZe Clan в предыдущих матчах победила PaiN и 3DMAX. На успех состава karrigan в грядущем поединке аналитики дают котировку 3.70. Коэффициент на FaZe Clan с форой по картам (+1.5) составляет 1.75, а с форой (-1.5) — 7.30. FaZe трижды встречалась с Falcons в этом году и во всех случаях проиграла. Ставка на ростер karrigan с форой по раундам (+8.5) доступна за 1.68.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Falcons. На победу состава m0NESY приходится около 98% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех FaZe — менее 2%.

Самая крупная ставка на матч — 460 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух матчей FISSURE Playground #2, включив в него ставку на победу Falcons за 1.28. Общий коэффициент экспресса составил 1.63.

FISSURE Playground #2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде, Сербия. На турнире выступают 16 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $500 тыс. Победитель матча FaZe Clan и Team Falcons сразу пройдет в плей-офф, а у проигравшего будут на это еще две попытки в следующих турах.