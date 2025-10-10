PARI: Team Spirit победит FaZe и пройдет в полуфинал ESL Pro League Season 22 по CS2

10 октября стартует плей-офф турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В одном из четвертьфиналов сойдутся FaZe Clan и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Spirit без поражений прошла групповой этап, отдав соперникам только одну карту. Аналитики считают состав donk фаворитом грядущей встречи. К тому же Spirit выиграла четыре последних очных матчах против FaZe. Поставить на победу коллектива из СНГ можно с котировкой 1.24. Пари на точный счет 2:0 в пользу donk и компании доступно за 1.87. Коэффициент на Spirit с форой по раундам (-5.5) составляет 1.50, а с форой (-10.5) — 2.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.15. Противоположный результат идет за 1.62.

FaZe начала групповой этап с двух поражений. Однако после этого коллектив сумел выбить из турнира Astralis, Inner Circle и Aurora. Поставить на то, что ростер karrigan пройдет в полуфинал, можно с котировкой 4.10. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.83, а с форой (-1.5) — 7.70. Индивидуальный тотал FaZe по раундам больше 22.5 доступен за 1.83.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. В плей-офф прошли восемь коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Team Spirit считается фаворитом турнира — коэффициент на ее итоговый триумф составляет 3.25. Вероятность чемпионства FaZe оценивается коэффициентом 18.00.