Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 октября 11:29ГлавнаяНовости

PARI: Team Spirit победит FaZe и пройдет в полуфинал ESL Pro League Season 22 по CS2

Состав donk подтвердит статус фаворита?
Валентин Васильев

10 октября стартует плей-офф турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В одном из четвертьфиналов сойдутся FaZe Clan и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Spirit без поражений прошла групповой этап, отдав соперникам только одну карту. Аналитики считают состав donk фаворитом грядущей встречи. К тому же Spirit выиграла четыре последних очных матчах против FaZe. Поставить на победу коллектива из СНГ можно с котировкой 1.24. Пари на точный счет 2:0 в пользу donk и компании доступно за 1.87. Коэффициент на Spirit с форой по раундам (-5.5) составляет 1.50, а с форой (-10.5) — 2.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.15. Противоположный результат идет за 1.62.

FaZe начала групповой этап с двух поражений. Однако после этого коллектив сумел выбить из турнира Astralis, Inner Circle и Aurora. Поставить на то, что ростер karrigan пройдет в полуфинал, можно с котировкой 4.10. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.83, а с форой (-1.5) — 7.70. Индивидуальный тотал FaZe по раундам больше 22.5 доступен за 1.83

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. В плей-офф прошли восемь коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Team Spirit считается фаворитом турнира — коэффициент на ее итоговый триумф составляет 3.25. Вероятность чемпионства FaZe оценивается коэффициентом 18.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

Новое