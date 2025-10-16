Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Фенербахче» в матче с «Баварией»

Турки пока не очень уверенно защищают титул
Валентин Васильев

16 октября «Фенербахче» сыграет с «Баварией» в рамках регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет на площадке «Улкер Спортс Арены» в Стамбуле и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитом «Фенербахче». Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.34, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех «Баварии» можно за 3.25. Вероятность победы мюнхенского коллектива составляет приблизительно 30%.

Практически все клиенты PARI предпочитают ставить на фаворита. 99% от общего объема ставок на исход игры приходится на победу «Фенербахче».

По оценкам аналитиков, соперники наберут как минимум 163 очка на двоих. Поставить на тотал больше 162.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 162.5 — с коэффициентом 1.93.

Обе команды начали сезон не очень удачно. Так, действующий чемпион «Фенербахче» стартовал с победы над «Парижем», но затем проиграл «Жальгирису», «Црвене Звезде» и «Дубаю». Сейчас команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, однако это не мешает ей входить в пятерку фаворитов Евролиги — ставки на успешную защиту титула стамбульцев принимаются по коэффициенту 9.00.

«Бавария» в первых четырех играх отметилась победами над «Црвеной Звездой» и «Олимпией», но проиграла «Панатинаикосу» и «Жальгирису». На момент публикации мюнхенская команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Букмекеры сомневаются, что баварцы могут рассчитывать на титул в этом сезоне, оценивая их триумф коэффициентом 100.00.

