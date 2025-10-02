Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Фейеноорда» и «Астон Виллы» во втором туре Лиги Европы

2 октября в матче второго тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сыграют нидерландский «Фейеноорд» и английская «Астон Вилла». Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов.

Эксперты оценивают шансы команд в матче как примерно равные, отдавая небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 2.25 (соответствует примерно 42% вероятности), на победу «Фейеноорда» — за 3.15 (около 30%). Ничья в матче оценивается котировкой 3.45 (примерно 28% вероятности).

Клиенты PARI отдают явное преимущество бирмингемцам. В общем обороте ставок на исход матча почти 84% приходится на «Астон Виллу» и лишь 12% — на «Фейеноорд». Доля ничьей составляет 4%.

По оценке аналитиков, команды способны пробить тотал больше 2.5 голов в матче. Поставить на это можно по коэффициенту 1.82, в обратном случае сыграет ставка за 1.98. Вероятность обмена голами котируется за 1.67, тогда как противоположный вариант доступен за 2.20. Самыми вероятными авторами забитых мячей у «Виллы» являются форварды Олли Уоткинс (2.70) и Дониелл Мален (4.20), у «Фейеноорда» — Сэм Стейн (3.50) и Каспер Тенгстедт (4.00).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.27, куда включил и пари на тотал больше 1.5 голов в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.



В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд на общем этапе Лиги Европы. «Астон Вилла» начала текущий розыгрыш с победы над «Болоньей» (1:0), она и является главным фаворитом турнира — первое место бирмингемцев по итогам розыгрыша оценено котировкой 4.40. «Фейеноорд» попал в Лигу Европы, проиграв в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов турецкому «Фенербахче» (2:1; 2:5). В первом туре текущего розыгрыша команда Робина ван Перси уступила «Браге» (0:1). По оценке экспертов, вероятнее всего, роттердамский клуб будет вести борьбу за места с 9-го по 24-е. Соответствующая ставка доступна по коэффициенту 1.63.