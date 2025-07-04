Клиент PARI поставил 700 000 рублей на «Аль-Хиляль» в матче 1/4 финала КЧМ против «Флуминенсе»

4 июля бразильский «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии встретятся в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что шансы победить чуть выше у «Аль-Хиляля». Коэффициент на успех команды Симоне Индзаги — 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Флуминенсе», можно за 3.05 (около 32%). Ничья котируется за 3.30 (приблизительно 30%).

На то, что в полуфинал по итогам матча пройдут саудовцы, предлагают коэффициент 1.78. Шансы клуба из Южной Америки оценили в 2.05.

Клиенты PARI уверены в успехе азиатов. На победу «Аль-Хиляля» приходится около 72% от общего объема ставок на исход основного времени встречи. Примерно 19% сделано на «Флуминенсе», еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 95% на 5% в пользу команды Индзаги.

Букмекеры не верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.20. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.70.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Флуминенсе», и «Аль-Хиляль», сыграет коэффициент 1.92. Обратный исход идет за 1.88. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 0:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроет клуб из Саудовской Аравии, можно поставить за 2.00. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Флу» составляют 2.15.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 700 000 рублей. Один из игроков поставил собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.09 и включил в него пари на выход «Аль-Хиляля» в полуфинал. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.80. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 863 000 рублей.

Другой игрок поставил 138 000 рублей на экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.75. Одним из исходов также стал проход саудовского клуба в полуфинал за 1.80.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

«Флуминенсе» на групповом этапе одержал победу над корейским «Ульсаном» (4:2), а также сыграл два матча вничью — с «Боруссией» (0:0) и «Мамелоди Сандаунз» (0:0). В 1/8 финала «Флу» выбил из борьбы «Интер» (2:0). На то, что бразильцы выиграют соревнование, можно сделать ставку за 16.00. Пари на то, что команда Ренато Гаушо дойдет до финала, доступно за 5.00.

«Аль-Хиляль» в своей группе занял второе место. Клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0), а также оказался сильнее «Пачуки» (2:0). В 1/8 финала команда из Азии сотворила сенсацию, победив «Манчестер Сити» (4:3 в дополнительное время). Аналитики оценили шансы команды Индзаги выиграть клубный чемпионат мира котировкой 12.50. Вероятность того, что «Аль-Хиляль» сыграет в финале, оценивается в 4.00.