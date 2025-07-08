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8 июля 9:54ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 700 000 рублей на победу «Флуминенсе» над «Челси» в полуфинале Клубного чемпионата мира

Самыми вероятными авторами голов в предстоящем матче считаются игроки лондонцев Коул Палмер и Николас Джексон
Руслан Ипполитов

Во вторник, 8 июля, в матче полуфинала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Метлайф-Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, фаворитом в сегодняшнем матче следует считать лондонскую команду. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 1.67, что соответствует приблизительно 58% вероятности. Шансы на успех «Флуминенсе» при этом оцениваются котировкой 5.70 (примерно 17% вероятности), тогда как ничья в линии PARI доступна за 3.95 (около 25%).

Что касается исхода матчей с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то здесь на итоговый успех «Челси» установлен коэффициент 1.32, что эквивалентно примерно 72% вероятности. Если же в финал КЧМ пройдет «Флуминенсе», сыграет ставка за 3.45 (приблизительно 28%).

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Такого же мнения придерживаются и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 61% приходится на триумф «Челси». На победу «Флуминенсе» сделано 35%, а доля ничьей составляет 4%. Что же касается прохода одной из команд в финал турнира, то в этом случае распределение составляет 91% на 9% в пользу лондонского клуба.

По оценке аналитиков PARI, команды в предстоящем матче не будут делать ставку на результативный футбол и ограничатся максимум двумя забитыми мячами. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Если же соперникам удастся пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет пари за 2.12. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.00, тогда как противоположный вариант доступен за 1.80. Поставить на то, что забивать в матче будет только одна команда, можно по коэффициенту 2.10.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются победы «Челси» со счетом 1:0 или 2:0 — поставить на них можно по коэффициентам 6.00 и 7.00 соответственно. Ничьи 1:1 и 0:0 доступны за 7.50 и 9.00 соответственно, на победу «Челси» со счетом 2:1 также установлен коэффициент 9.00.

Самыми вероятными авторами голов в предстоящем матче считаются игроки лондонцев Коул Палмер и Николас Джексон — на их голы установлены коэффициенты 2.85 и 3.00 соответственно. Следом идет их одноклубник Кристофер Нкунку, вероятность гола которого оценена котировкой 3.55. Среди игроков «Флуминенсе» наибольшие шансы отличиться имеет аргентинский нападающий Херман Кано — его гол идет в линии за 4.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 776 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на победу «Флуминенсе» в основное время по коэффициенту 5.60. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 3,5 миллионов рублей.

В этом году Клубный чемпионат мира впервые проходит в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. 

«Челси» на групповом этапе одержал победы над «Эсперансом» (3:0) и «Лос-Анджелесом» (2:0), но неожиданно уступил «Фламенго» (1:3). В 1/8 финала подопечные Энцо Марески прошли «Бенфику» (4:1), а в четвертьфинале оказались сильнее «Палмейраса» (2:1). «Флуминенсе» в своей группе одержал победу над «Ульсан Хендай» (4:2) и сыграл две нулевые ничьи с дортмундской «Боруссией» и «Мамелоди Сандаунз». В 1/8 финала команда Ренато Гаушо сенсационно выбила из турнира миланский «Интер» (2:0), а в четвертьфинале одолела «Аль-Хиляль» со счетом 2:1.

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главным фаворитом турнира считается «ПСЖ» (2.30), следом идет мадридский «Реал» (3.10). Поставить на победу «Челси» можно по коэффициенту 4.40, на триумф «Флуминенсе» — за 13.00. Также сегодняшний матч может изменить расклад сил спора в гонке бомбардиров чемпионата. Фаворитом с четырьмя забитыми голами считается игрок «Реала» Гонсало Гарсия (2.15), однако Педру Нету из «Челси» отстает от него всего на один забитый мяч. Поставить на его победу в споре бомбардиров можно по коэффициенту 10.00.

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