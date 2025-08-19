Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности

Партнерский проект
Третья неделя поп-ап спортивного пространства в Лужниках, в программе — итоги больших спортивных состязаний, ежедневные утренние тренировки, визиты звезд и взгляд на футбол с неожиданной стороны.
Хайлайты недели
Каждое утро — тренировки с «Фитмост»
Медитации и дыхательные практики, растяжки и силовые упражнения — лучшие студии сервиса каждое утро проводят на базе функциональные тренировки. Доступно для атлетов с любым уровнем подготовки.
19 августа
встреча с Сергеем Пиняевым
Нападающий футбольного «Локомотива» с паблик-током о спортивной дисциплине и важности восстановления после игр. В финале вечера — автограф-сессия и презентация нового проекта футболиста.
21 августа
Открытая съемка кулинарного подкаста «СмАки» с Игорем Акинфеевым
Визит легендарного голкипера на базу — в амплуа шеф-повара. Вместе с главным боссом российского футбола Сергеем Овчинниковым Акинфеев приготовит любимые блюда на гриле прямо в центре поля. Также в программе: дегустация и рассказ о футбольном закулисье.
23 августа
финал турнира FONBASE CUP
Решающие матчи футбольного турнира базы FONBASE CUP 3x3. Команды, вышедшие в финал, поборются за призовой фонд в 500 000 рублей, а после выйдут на поле с медиа-игроками из клубов 2DROTS, Player of Planet Earth от бренда «Ничего обычного» с Данилом Чаловым и другие. Награждение чемпионов турнира плавно перейдет в 2DROTS AUX PARTY — вечеринку, где игроки по очереди включат любимые треки прямо с телефона.
24 августа
афтепати полумарафона «Лужники»
Шумный финал масштабного забега на 21,1 км. База вместе с брендом спортивной одежды Insanity подготовит для участников полумарафона зоны и активности для восстановления и обмена впечатлениями. В программе: зона для разминки мышц, смузи-бар, станция с безалкогольным пивом, закрытие углеводных окон.
Игры по панне от STREET MADNESS
Отборочные игры среди московских панна-футболистов на Чемпионат России. Спортсмены формате 1х1 поборются за выход в финал, который состоится в Хабаровске. Гости турнира — медиаспортсмены Стиль и АртПо, кураторы — объединение STREET MADNESS.
Адрес FONBASE: Лужники, ул. Лужники 24, стр. 9 (футбольные площадки 12–13). Все события базы — в свободном доступе, по предварительной регистрации по ссылке.