FONBET откроет инклюзивные площадки для занятий спортом в регионах

Три из них запланировано открыть в Санкт-Петербурге, еще шесть –в Тульской, Рязанской и Челябинской областях. Все объекты будут построены в рамках социального проекта «Вызов» при поддержке благотворительной программы ДоброFON.

В среду 5 февраля на территории СК «Лужники» состоялось мероприятие, посвященное выходу социального проекта «Вызов» на федеральный уровень. В нем приняли участие управляющий партнер FONBET Валентин Голованов, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов и министр спорта Тульской области Михаил Турнов.

Главная цель проекта – развитие социальной инфраструктуры в регионах и создание комфортных условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. На каждом снаряде размещен QR-код, который ведет на инструкции по правильной технике выполнения упражнений.

Михаил Вячеславович Трунов, министр спорта Тульской области:

«В текущем году мы вместе с ДоброFON планируем реализовать две новые спортивные площадки на территории Тулы. Площадки являются уникальными и инклюзивными: на них смогут заниматься как люди без ограничений, так и эти, кому необходимы специальные условия, например, ветераны СВО».

Виталий Юрьевич Шабанов, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области:

«На новых площадках будут заниматься люди с ограниченными возможностями, но с безграничной силой воли. Эти ребята смогут поверить в себя и сделать правильный выбор в пользу спорта, который приведет их к успеху».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

«Создание комфортной и доступной среды для маломобильных граждан – важное направление деятельности компании. Площадке, на которой мы сегодня находимся, уже 6 месяцев, и она выглядит как новая. Все тренажеры произведены у нас, в России, в Челябинской области. Развитие проекта в регионах позволит привлечь к спорту и здоровому образу жизни как можно больше людей по всей стране».

Осенью 2024 года ДоброFON совместно с Паралимпийским комитетом России, Правительством Москвы и Всероссийским обществом инвалидов открыл десять инклюзивных площадок для занятий спортом на территории Москвы и Московской области.

В конце 2024 года благотворительная программа ДоброFON стала одним из социальных партнеров Тульской области. Партнерство подразумевает реализацию совместных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.