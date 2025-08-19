Ведомости
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

Турнир пройдет в Москве
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба FONBET
Источник: пресс-служба FONBET

Турнир по дисциплине CS2 пройдет в два этапа c 25 августа по 3 сентября в Москве. Участники разыграют призовой фонд в 3 млн рублей. 

Первый этап FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 25 и 26 августа в формате Round Robin BO1 на шесть команд. По итогам онлайн части две лучшие команды сразу получат путевки в полуфинал, остальные продолжат борьбу со стадии четвертьфинала. 

Матчи плей-офф и гранд финал турнира пройдут в режиме LAN 2 и 3 сентября на площадке ARBAT21, формат матчей – BO3.  

Составы команд будут объявлены в Telegram-канале турнира. Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Новости
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Новости
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Новости
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Новости
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
Новости
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Новости
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
Новости
Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Новости
ХК «Торпедо» провел встречу с болельщиками при поддержке PARI
Новости

