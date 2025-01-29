FONBET объявил имя нового генерального директора

Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности директора Фонбет станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у ее истоков - Константин Линев. Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы ее знаем сегодня - надежной, прозрачной, подоотчетной и социально-ориентированной. Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросом и глубочайшим образом погружен во все сферы деятельности.