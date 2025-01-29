Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
29 января 9:31ГлавнаяНовости

FONBET объявил имя нового генерального директора

Компанию возглавил Константин Линев
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности директора Фонбет станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у ее истоков - Константин Линев. Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы ее знаем сегодня - надежной, прозрачной, подоотчетной и социально-ориентированной. Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросом и глубочайшим образом погружен во все сферы деятельности.

«Фонбет - заслуженный лидер отрасли и мы своим примером будем и дальше стимулировать букмекерские компании России многократно повышать уровни социальной ответственности бизнеса и поддержки развития массового спорта»,  - сообщил Константин Линев.

Ранее по теме:FONBET учредил номинацию «Территория спорта» на премии HR-бренд от HeadHunter
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров