FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции «Первая Мечта»

С началом 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер чемпионата, компания FONBET запускает акцию «Первая Мечта». В рамках акции на матчах КХЛ будут разыграны внедорожники Niva Legend.

Розыгрыши пройдут в течение всего регулярного чемпионата, с октября по март, в городах, где базируются клубы КХЛ. Первый автомобиль будет разыгран уже 2 октября на матче «Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челябинск).

Принять участие в акции могут только пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Подробное расписание и условия участия в акции представлены на сайте.