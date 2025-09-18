Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 сентября 15:37ГлавнаяНовости

FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции «Первая Мечта»

Веский повод сходить на «Динамо» (Москва) - «Трактор»
Валентин Васильев

С началом 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер чемпионата, компания FONBET запускает акцию «Первая Мечта». В рамках акции на матчах КХЛ будут разыграны внедорожники Niva Legend. 

Розыгрыши пройдут в течение всего регулярного чемпионата, с октября по март, в городах, где базируются клубы КХЛ. Первый автомобиль будет разыгран уже 2 октября на матче «Динамо»  (Москва) - «Трактор» (Челябинск).

Принять участие в акции могут только пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Подробное расписание и условия участия в акции представлены  на сайте.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Ростовом» в Кубке России
Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Ростовом» в Кубке России
Новости
Клиент PARI поставил более 400 000 рублей на матч «Манчестер Сити» и «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил более 400 000 рублей на матч «Манчестер Сити» и «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Ньюкаслом» в первом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Ньюкаслом» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Болельщики активно поддерживают номинацию Ильи Сафронова из Лиги PARI на «Золотой мяч»
Болельщики активно поддерживают номинацию Ильи Сафронова из Лиги PARI на «Золотой мяч»
Новости
Ставка на количество голов «Урала» в матче против «Уфы» принесла клиенту PARI 430 000 рублей
Ставка на количество голов «Урала» в матче против «Уфы» принесла клиенту PARI 430 000 рублей
Новости
Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты
Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов
Новости

Новое