Клиент PARI поставил 100 000 рублей на «Порту» в матче с «Ноттингем Форест»

В четверг, 23 октября, в матче третьего тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сыграют английский «Ноттингем Форест» и португальский «Порту». Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты оценивают шансы команд как практически равные, отдавая хозяевам поля небольшое преимущество лишь за счет фактора своего поля. Так, сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Победа «Порту» при этом оценена котировкой 2.90 (приблизительно 33%). Ничья в линии идет за 3.15, что эквивалентно около 30% вероятности.

Клиенты PARI, в свою очередь, отдают значительное преимущество португальской команде. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 77% приходится на победу «Порту». На успех «Ноттингема» сделано 20%. Доля ничьей составляет примерно 3%.

«Ноттингем Форест» выйдет на матч под руководством уже третьего главного тренера за сезон — после продержавшихся по месяцу Нуну Эшпириту Санту и Энджа Постекоглу команду возглавил адепт оборонительного футбола Шон Дайч, что, по оценке аналитиков PARI, негативно скажется на результативности матча. Так, велика вероятность, что во встрече будет забито максимум два мяча, поставить на это можно по коэффициенту 1.67. Если же команды сумеют пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами котируется за 1.90, тогда как противоположный вариант доступен за 1.85.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче являются нападающие «Ноттингема» Крис Вуд и Игор Жезус (голы обоих доступны по коэффициенту 2.70), а также форвард «Порту» Саму Агехова (3.00).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.60, куда включил и пари на «Порту» с нулевой форой. Эта ставка была доступна по коэффициенту 2.18.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги Европы. «Ноттингем» начал турнир с ничьей с «Бетисом» (2:2) и поражения от «Мидтьюлланна» (2:3), чем осложнил свои шансы попасть в топ-8 по итогам общего этапа (поставить на это можно по коэффициенту 4.50). Тем не менее, команда Шона Дайча продолжает входить в пятерку главных фаворитов всего турнира — возможная победа «Форест» в ЛЕ оценена котировкой 13.00. Что касается «Порту», то команда уже одержала две победы над «Зальцбургом» (1:0) и «Црвеной Звездой» (2:1) и прямо сейчас является одним из главных фаворитов общего этапа. Поставить на попадание португальского клуба в топ-3 можно по коэффициенту 2.00, на первую строчку — по коэффициенту 4.40. Победа «Порту» по итогам всего турнира оценена котировкой 10.00.