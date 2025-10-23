Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 октября 11:12ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на «Порту» в матче с «Ноттингем Форест»

А эксперты отдают небольшое преимущество хозяевам поля
Руслан Ипполитов

В четверг, 23 октября, в матче третьего тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сыграют английский «Ноттингем Форест» и португальский «Порту». Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты оценивают шансы команд как практически равные, отдавая хозяевам поля небольшое преимущество лишь за счет фактора своего поля. Так, сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Победа «Порту» при этом оценена котировкой 2.90 (приблизительно 33%). Ничья в линии идет за 3.15, что эквивалентно около 30% вероятности.

Клиенты PARI, в свою очередь, отдают значительное преимущество португальской команде. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 77% приходится на победу «Порту». На успех «Ноттингема» сделано 20%. Доля ничьей составляет примерно 3%.

«Ноттингем Форест» выйдет на матч под руководством уже третьего главного тренера за сезон — после продержавшихся по месяцу Нуну Эшпириту Санту и Энджа Постекоглу команду возглавил адепт оборонительного футбола Шон Дайч, что, по оценке аналитиков PARI, негативно скажется на результативности матча. Так, велика вероятность, что во встрече будет забито максимум два мяча, поставить на это можно по коэффициенту 1.67. Если же команды сумеют пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами котируется за 1.90, тогда как противоположный вариант доступен за 1.85.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче являются нападающие «Ноттингема» Крис Вуд и Игор Жезус (голы обоих доступны по коэффициенту 2.70), а также форвард «Порту» Саму Агехова (3.00).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.60, куда включил и пари на «Порту» с нулевой форой. Эта ставка была доступна по коэффициенту 2.18

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги Европы. «Ноттингем» начал турнир с ничьей с «Бетисом» (2:2) и поражения от «Мидтьюлланна» (2:3), чем осложнил свои шансы попасть в топ-8 по итогам общего этапа (поставить на это можно по коэффициенту 4.50). Тем не менее, команда Шона Дайча продолжает входить в пятерку главных фаворитов всего турнира — возможная победа «Форест» в ЛЕ оценена котировкой 13.00. Что касается «Порту», то команда уже одержала две победы над «Зальцбургом» (1:0) и «Црвеной Звездой» (2:1) и прямо сейчас является одним из главных фаворитов общего этапа. Поставить на попадание португальского клуба в топ-3 можно по коэффициенту 2.00, на первую строчку — по коэффициенту 4.40. Победа «Порту» по итогам всего турнира оценена котировкой 10.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на «Порту» в матче с «Ноттингем Форест»
Клиент PARI поставил 100 000 рублей на «Порту» в матче с «Ноттингем Форест»
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Фенербахче» над «Штутгартом» в Лиге Европы
Клиенты PARI ждут победы «Фенербахче» над «Штутгартом» в Лиге Европы
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче с «Балтикой» в Кубке России
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче с «Балтикой» в Кубке России
Новости
Клиенты PARI: «Спартак» обыграет «Динамо» в московском дерби КХЛ
Клиенты PARI: «Спартак» обыграет «Динамо» в московском дерби КХЛ
Новости
В Новороссийске в рамках матча «Черноморец» — «Челябинск» пройдет акция помощи пожилым людям и ветеранам спорта
В Новороссийске в рамках матча «Черноморец» — «Челябинск» пройдет акция помощи пожилым людям и ветеранам спорта
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Nigma в 1-м туре FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Nigma в 1-м туре FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Клиент PARI поставил 1 258 000 рублей на победу BB Team над VP
Клиент PARI поставил 1 258 000 рублей на победу BB Team над VP
Новости
Новая букмекерская компания «Бет-М» запустилась на российском рынке
Новая букмекерская компания «Бет-М» запустилась на российском рынке
Новости
Клиенты PARI уверены, что «Динамо» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России
Клиенты PARI уверены, что «Динамо» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Айнтрахта» и «Ливерпуля» в третьем туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Айнтрахта» и «Ливерпуля» в третьем туре ЛЧ
Новости

Новое